Am 28. Mai 2024 hat das Team hinter Microsoft Flight Simulator das neueste Update veröffentlicht: City Update VII – Europäische Städte II. Dieses Update erweitert die ohnehin schon beeindruckende Welt des Simulators um eine Auswahl ikonischer Städte in ganz Europa, die nun in atemberaubender Detailtreue erkundet werden können.

Neue Städte zum Erkunden

Mit diesem Update können Piloten durch folgende europäische Städte fliegen:

Stockholm, Schweden : Als Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt Schwedens ist Stockholm ein Zentrum für Industrie, Bildung, Finanzen und Kultur. Die Stadt, die auf mehreren Inseln im Südosten des Landes liegt, beeindruckt mit Sehenswürdigkeiten wie dem Stockholmer Rathaus, dem Scandic Victoria Tower und der Riddarholmen Kirche.

: Als Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt Schwedens ist Stockholm ein Zentrum für Industrie, Bildung, Finanzen und Kultur. Die Stadt, die auf mehreren Inseln im Südosten des Landes liegt, beeindruckt mit Sehenswürdigkeiten wie dem Stockholmer Rathaus, dem Scandic Victoria Tower und der Riddarholmen Kirche. Nizza, Frankreich : Diese Stadt an der Côte d’Azur ist bekannt für ihre tiefblauen Himmel und das Mittelmeer. Die Architektur in Nizza, von der Kathedrale von Nizza bis zur Place Giuseppe Garibaldi, bietet eine farbenfrohe Palette, die vom Himmel aus bewundert werden kann.

: Diese Stadt an der Côte d’Azur ist bekannt für ihre tiefblauen Himmel und das Mittelmeer. Die Architektur in Nizza, von der Kathedrale von Nizza bis zur Place Giuseppe Garibaldi, bietet eine farbenfrohe Palette, die vom Himmel aus bewundert werden kann. Monaco : Der unabhängige Stadtstaat, der von Frankreich umgeben ist, liegt an der Küste und ist bekannt für seine Mischung aus mittelalterlicher und moderner Architektur. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind das Fort Antoine Theater, der Fürstenpalast und das Casino von Monte Carlo.

: Der unabhängige Stadtstaat, der von Frankreich umgeben ist, liegt an der Küste und ist bekannt für seine Mischung aus mittelalterlicher und moderner Architektur. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind das Fort Antoine Theater, der Fürstenpalast und das Casino von Monte Carlo. Barcelona, Spanien : Als Hauptstadt Kataloniens ist Barcelona für seine architektonischen Meisterwerke, wie die Sagrada Família und den Torre Glòries, weltberühmt. Die Stadt am Mittelmeer bietet eine faszinierende Mischung aus klassischer und moderner Architektur.

: Als Hauptstadt Kataloniens ist Barcelona für seine architektonischen Meisterwerke, wie die Sagrada Família und den Torre Glòries, weltberühmt. Die Stadt am Mittelmeer bietet eine faszinierende Mischung aus klassischer und moderner Architektur. Porto, Portugal : Diese Stadt an der Atlantikküste ist ein bedeutendes Handelszentrum und wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Die Altstadt von Porto, wo der Douro-Fluss auf den Atlantik trifft, bietet spektakuläre Luftansichten.

: Diese Stadt an der Atlantikküste ist ein bedeutendes Handelszentrum und wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Die Altstadt von Porto, wo der Douro-Fluss auf den Atlantik trifft, bietet spektakuläre Luftansichten. Madrid, Spanien: Die spanische Hauptstadt ist ein globales Zentrum für Industrie, Finanzen und Kultur. Zu den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören der Königspalast von Madrid, der Cybele-Palast und die Cuatro Torres Business Area, die vier höchsten Wolkenkratzer Spaniens.

Technologische Verbesserungen

Das Update besticht durch hochauflösende Luftbilder, digitale Höhendaten und TIN (Triangulated Irregular Network) Oberflächenmodellierung, die zusammen eine äußerst realistische Darstellung dieser Städte ermöglichen. Die Detailtreue und die visuelle Qualität laden die Spieler ein, die neuen Orte mit ihren bevorzugten Flugzeugen zu erkunden.

Verfügbarkeit

City Update VII: Europäische Städte II ist ab sofort kostenlos für alle Besitzer des Microsoft Flight Simulators verfügbar. Um das Update zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Simulator auf Version 1.37.18.0 (oder neuer) läuft. Das Update kann dann heruntergeladen und installiert werden.