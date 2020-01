FSLabs A319/320/321: Update erschienen

FSLabs hat heute ein neues Update released, das das Produkt auf Version 2.0.2.440 bringt. Dabei wurde unter anderem der STD-Bug auf den ATSU-Seiten behoben. Da auch das Außenmodell Verbesserungen erhalten hat, müssen gegebenenfalls FSLabs-Repaints nochmals neu installiert werden, damit es zu keinen optischen Fehlern kommt. Gleichzeitig erklärt Lefteries Kalamaris im Update-Post, dass die Sharklet-Version der Busse in den kommenden Monaten erscheinen soll und das ein neues Projekt – auch im Hinblick auf den FS2020 – ebenfalls schon in vollem Gange sei.

Das Update kann wie immer auf der Re-Download-Seite heruntergeladen werden – und das drei mal, da jedes Modell betroffen ist

Hier das Change-Log:

AOC (All)

Small fix for PERF logic

BSCU (All)

Fix for NWS not working while in LG gravity extension

CPDLC (A321-X)

Small logic fixes

Leap year parsing fixes

DCDU (A321-X)

Changed Brt/Dim to a rocker switch

External Model (A321-X)

Various fixes

FSL Configurator (All)

Crash prevention for incorrect settings

FADEC (All)

Fixed logic for IDLE flag logic with EAI.

Friction (All)

Brake friction logic fixed for Winter Snow

Coefficients added for Sliding/Rolling in Hard Snow

SEC (All)

Spoiler auto-retract logic improvement