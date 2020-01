Torquesim kündigt Cirrus SR-22 an

General Aviation Fans und Sportflieger aufgepasst: Torquesim haben ihr neuestes Addon für X-Plane angekündigt. Erste Renderings zeigen die Cirrus SR-22.

Noch steht sie da wie beim Fotoshooting – vor schwarzem Hintergrund, poliert und mit viel Glanz. Es soll wohl auf das Geschmack machen, was Torquesim gerade entwickelt und heute als nächstes X-Plane-Addon angekündigt hat: Die Cirrus SR-22, ein viel gesehener Sportflieger, der überall auf der Welt zuhause sein dürfte. Fans des Fliegers dürfen sich freuen: “Die SR22 wird in den kommenden Wochen in die interne Testphase gehen, der Release wird für das erste Quartal vorrausgesagt”, erklären die Entwickler auf ihrer Website – und natürlich versprechen sie dabei, wie jeder, der sein Produkt an den virtuellen Piloten bringen will, eine Stange von Features:

Features

G1000 Perspective customizations to the Laminar X1000 Synthetic Vision (using Saso Kiselkov’s Synthetic Vision, as implemented in HotStart’s TBM900 and TorqueSim’s Pocket Rocket) Custom engine page and engine sidebar Lean-assist functionality Checklists Top-bar customizations (% Power, Distance, etc) Custom boot sequence including “Know Your Limits” and fuel adjustments Designed to interface with RealSimGear’s G1000 hardware, especially their G1000 Perspective Package

Fully-custom electrical system Dual-battery and dual-alternator simulated All 11 electrical busses individually simulated All 48 circuit breakers functional

High-fidelity flight model created by Austin Meyer of Laminar Research

Insanely detailed 3D model

Full PBR 4K Texturing

Highly immersive custom captured FMOD

Custom Tail-Number configuration utility

Persistant systems

Fully custom C++ plugin using the X-Plane SDK for maximum performance

Wir bleiben gespannt, angesichts dieser Vorschau.