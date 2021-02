FSDT: Quiberon

Recht untypisch gibt es von FSDreamTeam mal was Kleines im SimMarket, die Bilder versprechen aber deswegen keine Qualitätseinbußen. Die Ile d’Quiberon ist eine Halbinsel in der Bretagne, umspült vom Atlantikwasser der Biskaya. Das Wasser und die Meerluft war es aus, die in den 60er einen Radrennprofi dazu bewogen hat, die damals gerade noch moderne Thalassotherapie auf der Insel zu etablieren. Die Patienten konnten so direkt eingeflogen werden. Heute dient das Flugfeld nur noch für Freizeitaktivitäten.

Hochdetaillierte Modelle in vollem PBR

Vollständig native MSFS-Szenerie, keine Konvertierung

Animierte Menschen rund um den Flugplatz und am nahegelegenen Strand

Quiberon Marina mit Booten und dem Leuchtturm

Dynamische Umgebung, die auf Tageszeit und Wetter reagiert

Volldynamische Lichter, mit benutzerdefinierten Verhaltensweisen in Abhängigkeit von Wetter und Zeit

Schräge Start- und Landebahn

Benutzerdefinierte AI-Routen für die Allgemeine Luftfahrt