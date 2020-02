FSDreamteam: Großes Update für Basel

FSDreamteam hat heute ein großes Update für seine Basel Szenerie released. Inhalt sind u.a. die REGA Helikopter Basis, überarbeitete Texturen oder eine verbesserte Darstellung der Dach-Kuppel.

Neu ist auch die Preview für ein kommendes GSX Feature. So kommt mit dem Update ein, noch statisches aber in jeder Session dynamisch wechselndes Flugfeld-Löschfahrzeug der Feuerwehr in GSX dazu. Was genau die GSX Feuerwehr in Zukunft können soll, ist noch nicht bekannt. Es zeigt aber, dass bei GSX weiter mit neuen Features zu rechnen ist.

Erhältlich ist das Update über die FSDT Live Update Funktion.

Der komplette Changelog:

– REGA helicopter base remodeled.

– Fire Department remodeled with dynamic lights.

– New Fire Department vehicles, appearing different configs on each session.

– PREVIEW of the upcoming GSX Firetruck as a static model.

– More realistic colors on some pylons in the back car parking lot.

– Added slanted glass panel near Gate 5 and 35.

– Added some dustbins on main terminal terrace.

– SkyLounge remodeled, with sunshades opening/closing depending on the time of day.

– Skylights and metal covers on main terminal remodeled.

– More detail on gate piers.

– More detail on several hangars.

– EuroAirport sign with correct size and better night lighting.

– Fixed elevation mismatch causing airplanes bumping when taxiing on maintenance area.