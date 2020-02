FS2Crew News – 787 | Dash8 Q400 | CRJ | NGXU | UGCX

FS2Crew hat mal wieder ein paar Einblicke und News springen lassen. Zum einen wurde der Dash 8 Q400 Co-Pilot geupdatet, wodurch die restriktive Spracheinstellung in Windows wegfällt. Einfach im FSCrew Konto einloggen und neue Vollversion runterladen, eine vorherigen Deinstallation ist nicht nötig. Außerdem wird klar gestellt, dass die PMDG NGXU 600/700 Expansion mit dem aktuellen FSCrew Paket “out of the Box” funktioniert. FS2Crew für die Qualitywings 787 macht gute Fortschritte. Das Coding für die Voice Version sei fertig und man mache sich jetzt an die Button Control Version. Nach der 787 kommt der Aerosoft CRJ an die Reihe. Ein sehr großes Update für UGCX wird bald released, nur noch die Manuals müssen angepasst werden.

Darüber hinaus findet auch gerade ein Sale statt – einfach Coupon Code SPRING2020 im FS2Crew Warenkorb eingeben. Darüber hinaus ist auch FS2Crew für die PMDG 747 im simMarket erhältlich und auch rabattiert.