FSDG – Durban released

Letzte Woche hatten wir bereits den Trailer gezeigt, seit gestern Abend ist Durban [FALE] von FSDG nun erhältlich. Der King Shaka International Airport liegt zwischen Kapstadt und Windhuk direkt am Meer und wird hauptsächlich von inländischen Fluggesellschaften angeflogen. Doch immerhin verbindet Turkish Airlines Istanbul mit Durban, auch Emirates und Qatar Airways bieten überregionale Verbindungen an. Durch den Dube Tradeport sind auch Frachtflüge keine Seltenheit, dieser ist ebenfalls in der FDSG Version umgesetzt. Der für P3DV4 und V5 kompatible Airport kostet 21,45€ im FSDG Shop und wird bestimmt auch bald im simMarket verfügbar sein. Außerdem bringt Durban noch folgende Features mit:

Außergewöhnlich realistische Umsetzung des King Shaka International Airport, Durban, Südafrika

Realistische Licht- und Schatteneffekte

Animierter Bodenverkehr

Neues Foxtrot Vorfeld und Bravo Rollweg bereits inbegriffen (nach originalen Bauplänen)

Beinhaltet den Dube Tradeport

Zusätzliche AI Flugpläne für User von MyTraffic, UTLive und TrafficGlobal

PBR Ground und dynamic lights (P3Dv4/v5)

Optimiert für hervorragende Grafik und Performance

Kompatibel mit SODE/GSX jetways

Kompatibel mit allen gängigen Addons, inklusive GSX, UTX, FS Global und der ftx Serie (inkl. ftx openLC Africa)

Englisches Handbuch enthalten