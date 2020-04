Wer macht das Rennen? Wer wird der erste Addon Flieger sein der in den P3DV5 Himmel fliegt? Nachdem bereits viele Szenerien mit dem “neuen” kompatibel sind, sieht es bei den Addon Flieger noch mau aus. Dennoch viele Designer haben sich schon zu Wort gemeldet und bereits angekündigt in nächster Zeit Updates oder neue Versionen zu veröffentlichen. Davon abgesehen probieren gerade viele User auf eigene Faust die Flieger in V5 zu installieren. Oft sieht man hier den Aerosoft A330 oder die NGXu von PMDG. Beide sind aber nur mit Einschränkungen nutzbar.

Ein heißer Kandidat für den P3DV5 Erstflug ist momentan die Leonardo Maddog MD8x. So hat man bereits vor zwei Tagen erste Bilder der McDonnell Douglas im P3DV5 veröffentlicht, auch AviationLads hat bereits eine Testversion erhalten. Das Update wird kostenpflichtig sein.

Ein weiterer Anwärter kommt aus einer ganz anderen Ecke – von Captain Sim nämlich. Dort wird seit ein paar Tagen der neue Flieger per Bilderrätsel angekündigt. Man darf davon ausgehen, dass es eine Boeing 767 sein wird. Diese befindet sich, zumindest den Bildern nach, im Landeanflug – was wir jetzt mal als Metapher verstehen. Auch hier darf man mit einer initialen P3DV5 Kompatibilität rechnen.

Bei FSLabs wird es wohl noch etwas dauern. An dieser Stelle möchte ich an den FSLabs Fahrplan Beitrag verweisen. Das Update auf Version 5 wird ebenfalls kostenfrei sein.

Wie sieht es mit der Dash8 von Majestic aus? Sie scheint gut zu funktionieren, auch ohne Update. Doch es wird natürlich eins geben, gerade weil es hier und da doch ein paar Unzulänglichkeiten gibt. Allerdings möchte man noch den ersten Hotfix von Lockheed Martin abwarten, da es bei einigen Usern zu Problemen mit der Grafikkarte kommt.

Von PMDG gibt es bislang einige Statements zur P3DV5 und den angepeilten Fahrplänen. Die 747 wird den Anfang im P3DV5 machen und die Updates werden kostenlos sein. Ansonsten ist, wie so oft in letzter Zeit, viel Gerede von neuen Updates und Features im Forum zu lesen. Die angepeilten Zeitpläne sind inzwischen Schall und Rauch bei PMDG.