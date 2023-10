Freeware hilft aus: Bekannte Bugs durch Mods beheben

Schon seit den Anfängen des MSFS 2020 kommt immer wieder Frustration beim Thema Bugs auf. Sei es das Wetterradar, Abstürze des Spiels, obwohl man gerade erst das schon längst aufgebrauchte Gehalt in eine vermeintlich bessere Grafikkarte investiert hat oder, dass die zahlreichen Bäume zwischen den Häusern jeder Stadt vor sich hin sprießen. Die allermeisten Bugs sehen auf den ersten Blick nicht sehr kompliziert zu lösen aus, doch Asobo werkelt munter an neuen Sachen, ohne sich um die bestehenden Probleme zu kümmern. Nach einiger Zeit suchen findet man dann doch so einige Lösungen für diese Bugs, sogar ohne komplizierte Installation.

Der alltägliche Anblick für VFR Piloten über Städten

Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht

Auch wenn das nur ein Sprichwort für etwas eigentlich Offensichtliches übersehen steht, ist die Aussicht auf die Städte für VFR Piloten ein reines Chaos. Viel zu viele Bäume, die versuchen den besten Platz zu ergattern um anschließend zu Mammutbäumen zu mutieren. Dieser Bug ist seit Jahren bekannt, jedoch wird von Asobo nichts dagegen unternommen.

Der kleine Mod “Shorter Trees and improved Density” bringt die meisten Bäume wieder in Form. In den Städten funktioniert das Tool schon gut, auf freiem Gelände sogar noch besser. Ziel des Mods ist es, die Dichte der Bäume sowie ihre unrealistischen Höhen zu verringern. Die Modifikation gibt’s auf Flightsim.to zum kostenlosen Download.

Standard Bäume 50% hohe Bäume

Ja ja, das Wetterradar

Einer der nervigsten Probleme des MSFS ist bis heute das Wetterradar. Einige Entwickler schaffen es durch Datenbanken von Dritten ein einigermaßen funktionierendes Radar für ihre größtenteils viel zu teuren GA Flieger zu bauen, Fenix, FlyByWire, PMDG etc. tun sich bis heute schwer damit, ganz zu schweigen von Asobo. Reglementierung vom SDK hin oder her, der virtuelle Pilot möchte nun mal das beste Erlebnis beim Fliegen von zu Hause haben.

Durch den Nutzer pazzini256 auf Flightsim.to darf sich nun jeder FBW A320 Pilot auf ein funktionstüchtiges Wetterradar freuen. Der Mod zeigt wie gewohnt den Regen, Unwetter etc. auf dem ND an. Zum kostenlosen Download gibt’s die Modifikation auf Flightsim.to.