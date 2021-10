Freeware am Freitag: A330neo-900 von Headwind

An der Airliner-Front im MSFS geht es beständig vorwärts. Zahlreiche Muster sind in der Entwicklung, wenngleich systemtiefe Addons noch rar gesät sind, besonders bei Widebodys. Wer Lust hat, sich an einem A330 zu probieren, hat nun kostenlos Gelegenheit dazu.

Auf flightsim.to hat ein Entwickler namens Headwind einen Airbus A330neo-900 bereitgestellt, der die Systeme des beliebten Addons FlyByWire A32NX von verwendet (Version 0.6.2.). Das Außenmodell überzeugt und bietet neben diversen Animationen sogar rudimentären Wingflex. Dieses Feature soll in kommenden Updates noch verbessert bzw. erweitert werden. Auch ist geplant, eine neuere Version der A32NX-Systeme einzubinden.

Das Addon ist Freeware und inzwischen gibt es bereits eine große Zahl an Liveries zum zusätzlichen Download.