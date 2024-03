Fortschritte bei der Entwicklung des B-52 Bombers

Das Entwicklerstudio Simworks Studios, das erst vor zwei Monaten die PILATUS PC-12/47 MSFS herausgebracht hat, hat in einem den aktuellen Fortschritt bei der Entwicklung des legendären B-52 Bombers für den MSFS bekannt gegeben.

Laut der Meldung sind die Arbeiten am äußeren Modell der verschiedenen B-52 Varianten bereits weit fortgeschritten. Insgesamt sollen drei unterschiedliche Nasen, vier verschiedene Heckgeschütz-Konfigurationen sowie zwei Flügel- und drei Triebwerkstypen modelliert werden, um die Entwicklungsgeschichte der B-52 von den 1950er Jahren bis in die 1990er abzubilden.

Auch an den Cockpits der verschiedenen Versionen wird derzeit gearbeitet. Hier soll es zwei grundlegend unterschiedliche Layouts geben – “alt” für die Versionen A bis F und “neu” für G und H. Vor allem der hintere Bereich unterscheidet sich dabei deutlich.

Das Studio plane, die B-52 in zwei Paketen zu veröffentlichen. Zunächst sollen die frühen Versionen B bis F erscheinen, die durch Turbojet-Triebwerke, Querruder und einheitliches Cockpit charakterisiert sind. Ein zweites Paket werde dann die Versionen G und H inklusive verbesserter Triebwerke und überarbeitetem Cockpit umfassen. Insgesamt soll so die gesamte Einsatzgeschichte der B-52 von 1959 bis in die 90er Jahre abgedeckt werden.