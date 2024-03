Neue Szenerie für Manchester Airport erschienen – Detailtreue überzeugt

Der Entwickler Taimodels hat eine detaillierte Szenerie für den Manchester Airport (EGCC) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Der Airport im Nordwesten Englands zählt zu den größten des Landes und ist ein wichtiges internationales Luftfahrtdrehkreuz.

Die Szenerie umfasst handgemachte und realistische Texturen für Rollwege und Vorfeldmarkierungen. Auch die Terminals wurden originalgetreu und mit PBR-Materialien des simulierten. Sämtliche Beleuchtung und Jetways wurden von Hand platziert.

In Foren und auf Flightsim-Portalen wird das Manchester Airport Addon bisher überwiegend positiv bewertet. Gelobt werden vor allem die detaillierte Nachbildung des Flughafengeländes und der Gebäude. Auch die Texturen und Markierungen werden als authentisch beschrieben. Kritik gibt es daran, dass es an einigen Stellen noch an Details fehlen und nicht alles perfekt dem realen Vorbild entspreche. Insgesamt überwiegen aber die positiven Bewertungen.

Für knapp 23 Euro bietet das TAIMODELS Manchester Airport Addon Flugsimulatoren einen detaillierten Flughafen für den Nordwesten Englands. Wer ab und an in Manchester starten oder landen möchte, erhält mit diesem Addon eine realistische Umgebung für den Flight Simulator. Für Piloten in der Region und England-Fans dürfte das Addon eine willkommene Bereicherung darstellen.