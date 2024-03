Megaairport: SANYA PHOENIX ZJSY in China

Nie gehört? Ich auch nicht, aber als ich heute Morgen dieses Produkt sah, fragte ich mich wie es sein kann das ich (und ihr vielleicht auch) solche großen Flughäfen nicht nur nicht kennen, sondern bewusst noch nie etwas darüber erfahren habe? Und nein, es hat nichts mit Phoenix, AZ in den USA zu tun, es befindet sich in der Provinz Hainan, in China.

Der Entwickler SAMSCENE hat ein größeres Add-on für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht: Den internationalen Flughafen von Sanya in China mit dem Namen ‘Phoenix International Airport‘.

Die Simulation des Phoenix Airports in Sanya und seiner Umgebung verspricht enormen Detailreichtum. Der Flughafen wurde vom Terminalgebäude über die Bodenmarkierungen bis hin zu 80 modellierten Hotels der Region nahezu fotorealistisch nachgebildet. Auch bewegliche Flugsteige und mehrere Gebäude im Inneren des Terminals tragen zur Atmosphäre bei.

Darüber hinaus umfasst das Megaprojekt von SAMSCENE eine vereinfachte 3D-Darstellung der Stadt Sanya, um die Performance des Microsoft Flight Simulator nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Weitere Features sind Unterstützung für wechselnde Lichtverhältnisse und detaillierte Bodentexturen.

Flughafenfeatures:

Detaillierte Modelle von Terminal 1 und Terminal 2.

Präzise Bodenmarkierungen und Rollwege.

Benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken.

Framerate optimiert durch LOD-Techniken.

Stadt/Sehenswürdigkeiten:

Über 80 detaillierte Modelle von ikonischen Hotels in Sanya.

Einfache Darstellung des Sanya Stadtgebiets rund um den Flughafen.

Mit einem Umfang von knapp 4 GB ist “China Sanya Phoenix ZJSY” eines der aufwendigsten Add-ons bisher für den MSFS. SAMSCENE legt damit die Messlatte für die Simulation asiatischer Flughäfen ordentlich höher. Für gerade mal EUR 16.60 jetzt auf simMarket zu kaufen.