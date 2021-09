Fly the Maddog X MD-80 – Erste Teaser Videos für den MSFS erschienen!

Auf YouTube sind erste Videos der legendären MD-80 erschienen. Die Maddog ist für den MSFS schon seit einiger Zeit in Arbeit, wobei es nur wenige Informationen über die laufende Entwicklung gibt. Zum ersten Mal gab es vor fast einem Jahr News zu dem Thema und die Entwickler gaben bekannt, dass es einiges an Zeit brauchen würde, den Flieger in den MSFS zu bringen. Einen ersten Blick in das Cockpit gibt es jetzt in den Videos unten zu sehen.

Weitere Informationen über den Entwicklungsprozess, die Funktionen oder gar einen möglichen Zeitrahmen für die Veröffentlichung gibt es nicht, aber wir können eine großartige Simulation der kultigen McDonnell Douglas MD-80 erwarten. Die P3D Version vom Flugzeug ist für seine fortschrittliche Systemsimulation bekannt.