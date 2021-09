Aerosoft veröffentlicht Trailer zu Antarctica Vol. 1 – British Rothera and Beyond

Aerosoft hat einen Trailer zum anstehenden Szeneriepaket Antarctica Vol. 1 – British Rothera and Beyond veröffentlicht. In dem Trailer ist nicht nur die Szenerie allein zu sehen, sondern auch Außen- und Innenansichten der kommenden Twin Otter von Aerosoft.

Antarctica Vol. 1 – British Rothera and Beyond wird eine virtuelle Darstellung der Station für den MSFS sein, mit einer Schotterpiste und unterstützenden Gebäuden und Strukturen, die als Logistikplattform für die britische Basis dienen. Auf einem Felsen gelegen und von Wasser und Bergen umgeben, ist Rothera ein abgelegener malerischer Ort in der Antarktis, den man demnächst im MSFS erkunden kann.

Aerosoft hat zudem die weiter südlich gelegenen Stationen Fossil Bluff und Sky Blu hinzugefügt und damit eine ideale Umgebung für die robuste Twin Otter geschaffen.