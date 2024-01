Fantastische Bilder: Fenix A320 Block 2 Vorschau mit IAE Triebwerke

“Ich weiß eigentlich nicht, ob ich das posten darf, aber Aamir ist gerade weg, also was wird er dagegen tun?” sagt Dave2⅔, wohl eine Fenix Simulations Entwickler auf Discord! Und was er berichtet ist interessant (und natürlich sicher mit Aamir abgesprochen).

Wir geben hier eine Übersetzung des bilderreichen Postings von Dave2⅔ wieder:

“Frohes Neues Jahr @everyone! Wir hatten wirklich gehofft, Ihnen jetzt noch etwas anderes in einem Update mitteilen zu können, aber für den Moment müssen die guten Nachrichten genügen. Wir müssen Microsoft eine ziemlich lange Liste mit Dingen vorlegen, die sie möglicherweise für jeden lösen möchten, der verrückt genug ist, sich in Zukunft mit diesem Detaillierungsgrad zu befassen – aber alles in allem haben wir endlich die gruseligsten Probleme gelöst und alles umgangen, und befinden sich nun in der Abschlussphase. Diese Phase wird in Wochen und nicht in Monaten gemessen. Wir werden bald einen vollständigen Bericht für Sie haben, aber vorerst sind hier 11 Screenshots für die 11 Wochen der Überschreitung, einschließlich – endlich, Ihres ersten Blicks auf die IAEs. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich das posten darf, aber Aamir ist gerade weg, also was wird er dagegen tun?

Beginnend im Cockpit, tagsüber – ich habe vielleicht ein wenig geflunkert, als ich sagte, dass man im Cockpit in Block 2 nicht allzu große Veränderungen erwarten sollte. Aus diesem Blickwinkel kann man die neue, dünnere Mittelfenstersäule, die Seitenfenster usw. sehen natürlich ein paar neue Cockpit-Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die ausgeblendeten DCDUs. Das gesamte Cockpit wurde neu zugeordnet, um den Texturspeicher effizienter zu nutzen. Derzeit schwebt der gesamte Textursatz knapp unter der 1-GB-Marke, was weniger als der Hälfte des Speichers von Block 1 entspricht.

Bevor die Sonne untergeht, sehen wir draußen etwas Neues unter den Flügeln hängen. Wenn Sie weiter hinschauen, werden Sie den neuen Flügel, den neuen Flügelspitzenzaun, die neue Nase und das neue Fahrwerk sehen. Wenn Sie glauben, die Reifen unter dem Gewicht des Flugzeugs zusammendrücken zu sehen, täuschen Sie sich das nicht: Wir haben ziemlich viel Zeit damit verbracht, ein neues zu bauen Weichkörperphysiksystem für die Reifen. Sie verformen sich unter Last, einschließlich einer Verformung der Seitenwand der Bugradreifen, wenn Sie eine enge Kurve mit einer Geschwindigkeit fahren, bei der selbst Max Verstappen zusammenzucken würde. Davon werden wir bestimmt noch ein paar Videos haben.

Ein paar Nahaufnahmen, die den Motor im Detail zeigen; Von der leichten Verformung des Panels aufgrund der Hitzezyklen des Motors bis hin zum Schmutz, der durch den Luftstrom im Flug aus den Panelnähten gedrückt wird. Das wird man rund um das neue Äußere von Block 2 häufig sehen: physikalisch genaue, physikgesteuerte Bewitterung. Der Schmutz sammelt sich in den Nähten der Teile an, meist durch Regen und Wassertropfen, die Staub und Schmutz am Flugzeug festhalten und ihn durch die Schwerkraft nach unten ziehen, bis er eine Naht erreicht. Dieses mit Schmutz gefüllte Wasser wird dann durch den Hochgeschwindigkeitsluftstrom im Flug aus den Nähten gedrückt und hinterlässt einen Streifen in seinem Kielwasser. Je nachdem, wo sich der Schmutz angesammelt hat, kann er Staubpartikel oder sogar Öl enthalten, die eine unterschiedliche Oberflächenablagerung hinterlassen, wobei das Öl etwas reflektierender und viskoser ist und sich auf die Art und Weise auswirkt, wie es über die Oberfläche des Flugzeugs streift.

Nachdem wir 45 Minuten damit verbracht haben, zu erklären, wie Schmutz funktioniert, ist die Sonne untergegangen, was uns in die nächtliche Umgebung bringt. Unter der Flughafenbeleuchtung sehen wir viel mehr Oberflächenfehler. Mmmm. Lecker. Sie können auch in die neue Kabine hineinsehen. Sind das neue Sitze?

Als wir wieder in das Flugzeug einsteigen, können wir sehen, wie das Flügellicht nicht nur die mächtige/mini V2500 beleuchtet, sondern auch korrekte Schatten auf den Einlass und den Boden wirft. Dies ist Teil der neuen schattenwerfenden Lichter in Block 2, eine Premiere in MSFS.

Als wir ins Cockpit eintauchen, sehen wir einige Verbesserungen der neuen Nachtumgebung. Eine bessere Deckenbeleuchtung, eine neue LCD-Simulation, die das Fliegen bei Nacht VIEL schöner macht, und einige subtile Verbesserungen bei den Materialien.

Ich ziehe ich es vor, mit ausgeschalteter ‘Dome-Beleuchtung’ zu fliegen, also nur mit ‘Integral’-Beleuchtungen. In Block 1 ist das nicht wirklich möglich, da die Integrale kein Licht in den Rest des Flugdecks abstrahlen, sodass man den Weg “erraten” muss. Bei Block 2 wird das Licht der Integrale von verschiedenen Cockpit-Oberflächen, Schaltern und Bedienfeldern reflektiert und reflektiert, sodass man gerade genug Licht hat, um damit zu fliegen.

Und zum Schluss noch eine echte Nahaufnahme des Nachterlebnisses in Block 2. Durch die Kombination aus schattenwerfenden Lichtern, neuem integrierten Beleuchtungssystem und LCD-Simulation fühlt es sich nachts wie ein völlig neues Flugzeug an. Wirklich gemütlich.

Wie dem auch sei, das ist für eine Weile alles von diesem Großmaul. Wenn visuelle Elemente nicht Ihr Ding sind, weiß ich, dass Aamir bereits einen tieferen Einblick in die neuen Systeme und Simulationsaspekte plant. Ich wünschte, wir würden Ihnen heute noch mehr als nur Screenshots zeigen, aber wie Sie sehen, sind wir bestrebt, etwas zu liefern, mit dem Sie in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus Freude am Fliegen haben werden.

(Oh, warte … ich habe doch 11 Screenshots versprochen, oder? Bußgeld)

(Niemand hat etwas gesehen, ich schwöre, ich kann zählen)”