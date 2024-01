Auch Bluebird-Simulations meldet sich mal wieder: B767 bekommt das erste Render.

Alle 757 und 767 Fans sollten den renommierten Entwickler schon kennen. Bluebird-Simulations zeigte über das letzte Jahr in kleinen sowie großen Updates den Fortschritt der 757. Eine 767 war bei dem kleinen Entwicklerteam schon lange in Planung. Jetzt aber bekam die 767 auch ein Platzt in dem Portfolio. So zeigte das Team einen ersten Render von der 767 aus der 3D-Software Blender in einem Zustand, der sich noch in Arbeit befindet. Der erste Render sowie die Bilder, die Bluebird über das letzte Jahr zeigte sind sehr vielversprechend und lassen auf eine detaillierte Umsetzung des Fliegers hinweisen.

Weiteres

Außerdem veröffentlichte Bluebird am 19. Dezember ein Video, wo sie auf den Fortschritt der 757 aufmerksam machten. Zudem sagten sie, dass sie einen Soundartisten suchen, den sie nach kürzester Zeit fanden. Der bekannte Soundartist, der auch für FBW und seine eigenen Erweiterungspakete für Flieger im MSFS die Sounds verbesserte, kommt er nun auch zum Einsatz bei Bluebird. Da lässt sich ja nur auf einen exzellenten Sound hoffen.