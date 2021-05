Entwicklungsupdate MSFS 2020 – The Nordics im Anflug

Nicht nur der Flughafen Stockholm-Arlanda (ICAO: ESSA) und the Nordics kommen bald. Diese Woche gab es beim Twitch Q & A und neuesten Blog im Forum viele Neuigkeiten zum MSFS 2020.

Jörg Neumann und das Team von Asobo Studio, vertreten durch Sebastian Wloch und Martial Bossard starteten am Mittwoch beim Twitch Q & A mit einem Überblick zum Sim Update 4.

Das Flugmodell und die Wetterumgebung des MSFS haben einige Änderungen und Verbesserungen erhalten. Am Beispiel einer C172 wurden das neue Kurvenflugverhalten demonstriert. Die Turboprops und ihr Triebswerkscharakteristik wurden auch erheblich renoviert.

Eine Anpassung gab es bei der Dichte von Wäldern. Durch das Verkleinern der Bäume im Sim wird jetzt eine höhere Dichte erzielt.

Auf dem Display des Wetterradars werden jetzt tatsächlich Wasserpartikel dargestellt. Das Icing in Wolken wurde ebenfalls angepasst.

In Sachen ATC und Radio-Phraseologie hat man auch weiter verfeinert wie der folgende Screenshot zeigt.

Der World Update 5 könnte schon am 15. Juni erscheinen (aber vielleicht auch erst am 29. Juni) und passend dazu gab es auch weitere Bilder einiger nordischer Sehenswürdigkeiten und der neuen Flughäfen.

Doch das war noch nicht nicht alles. Es gibt mit Perfect Flight einen neuen Partner, der sich um Aktivitäten wie Landing Challenges und Bush Flights kümmern soll.

Außerdem wird das MSFS-Team im August ein weiteres Flugzeug veröffentlichen: die Aviat Husky A-1C.

Im weiteren Verlauf der Q & A bei Twitch beantwortete das MSFS-Team dann noch diverse Fragen der User.

Zum Abschluss wurde gestern im MSFS-Forum der wöchentliche Blog veröffentlicht. Hier geht es nochmal um einige Themen, die schon bei Twitch behandelt wurden. Natürlich dürfen auch die üblichen Screenshots zur Entwicklung, Bugs und Wishes nicht fehlen.

Im Marketplace kommt eine schönes Geschenk: Fly By Wire Simulations A32NX Mod wird kostenlos zum Herunterladen angeboten.

Wer sich noch die weiteren Third Party, Marketplace und SDK Updates genauer anschauen will, findet alles im neuen Blog im MSFS-Forum. Am 3. Juni folgt der nächste Entwicklungs Update!