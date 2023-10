Eine vollendete Update-Serie. AeroX updatet die letzte Szenerie auf Xplane 12.

AeroX könnte jedem Xplane Spieler bekannt sein. AeroX erstellte diverse Szenerien, für den Xplane darunter auch London City. London City oder EGLC erhielt das letzte Update in der Update-Reihe auf den Xplane 12. AeroX erstellte schon eine lange Zeit gute Szenerien für den Xplane, und die Qualität lässt nicht nach. Die langjährige Erfahrung der motivierten Entwickler zeigt sich positiv in dem Fortschritt der erfahrenen Entwickler. Also was wurde außer dem Update für Xplane 12 noch geändert, und was für spannende Produkte hat das Development-Team noch in Development. Alles klären wir hier.

Der London City Airport ist ein internationaler Flughafen in den Royal Docks im London Borough of Newham. Ab jetzt gibt es ihn auch für den Xplane 12. Er Flughafen EGLC von AeroX ist sehr gelungen. Die Gebäude sind einwandfrei modellierte und texturierte. Es sieht einfach klasse aus. Außerdem wurden hochauflösende Texturen gebraucht, die die Gebäude, und den Boden besser herausstechen lassen. Zudem wird eine gute Ortho mitgeliefert, die den Boden um ein 100faches aufwertet. An ein Terminal Interieur wurde dazu auch noch gedacht, und 3D Leute wurden auch platziert.

Features in V1.3.0

• Added Xplane 12 compatibility

• Fully custom Airport

• Fully recreated the Surrounding

• High detailed ground objects •

• 3d People

• Terminal interior

• Plugin

• High res Orthophoto

• 3d Vegetation

• Custom Ground Vehicles

• Animated DLR running along side the Airport

Weitere Projekte

Das Team arbeitet gerade an einem Projekt an einem ganz anderen Fleckchen Erde. Das nächste Projekt wird in der Nähe von seinem Platz finden. Das Team arbeitet an der Szenerie in Kooperation mit Crosswind-Simulations, um einen 2 Sim Support zu bieten. EGLC ist ein kostenloser Flughafen, und kann auf Xplane.org heruntergeladen werden.

Trailer: