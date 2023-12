Digitaler Künstler und Simmer Anton Logvynenko im Kampf gefallen

Microsoft hat in einer emotionalen Mitteilung dem jungen ukrainischen Künstler und Luftfahrtenthusiasten Anton Logvynenko gedacht. Der begeisterte Flugsimulations-Spieler kam Ende November 2023 im Kampf gegen russische Streitkräfte in der Region Charkiw in der Ukraine ums Leben.

Logvynenko, der unter dem Nicknamen “TedStricker” bekannt war, hatte die Flight Simulator Community über Jahre mit seinen detailgetreuen 3D-Modellen ukrainischer Städte und Flughäfen bereichert. Besonders seine Darstellung von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, wurde viel gespielt und gelobt. Neben seiner kreativen Arbeit für Flight Simulator widmete er sich der Maritim-Geschichte und kolorierte historische Schiffsfotos.

Bereits vor dem Krieg hegte Logvynenko den Traum, Pilot zu werden. Als Russland die Ukraine angriff, meldete auch er sich freiwillig, um sein Heimatland zu verteidigen. Trotz seiner Angst vor dem Kampf sah er es als seine Pflicht an, die Ukraine im Krieg zu unterstützen. Nun verlor die Flight Simulator Community einen engagierten Mitglied, der seine Leidenschaft für die Luftfahrt in seine Arbeit steckte.

Microsoft Flight Simulator ruft dazu auf, Anton Logvynenkos Gedenken dadurch Ausdruck zu verleihen, dass man mit Flugsimulationen wie seiner Darstellung von Kiew gedenkt. Seine digitale Kunstwerke werden als Vermächtnis seines Enthusiasmus für die Ukraine und die Luftfahrt in Erinnerung bleiben.