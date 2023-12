Mecklenburg-Vorpommern gefällig? FSDG veröffentlicht neues Szeneriepack

FSDG ist seit Jahren ein Begriff in der Flusi-Szene und für Szenerien mit adäquaten Preisen bekannt. Mit ihrer neuen Sparte “FSDG Lite” baut das Team Flughäfen mit weniger Detailreiche, jedoch ausreichen für den durchschnittlichen Sim Piloten, Flughäfen weltweit nach. Nun ist am Freitag dieser Woche Mecklenburg-Vorpommern als ein weiterer Teil der Szenerie-Serie “Landmarks of Germany” auf Simmarket erschienen.

Die Ostseeküste sowie das ganze Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurden mit über 800 handgefertigten Objekten verbessert. Unter anderem sind berühmte Gebäude, Schlösser, Türme, Solarparks, Brücken und natürlich auch Leuchttürme zu finden.

FSDG selber ruft dazu auf, seine GPS-Karten auszuschalten und ‘mal rein mit den altmodischen VFR ICAO Karten (Karte Rostock NO53/10) sich auf die Suche nach den schönsten Badestränden und Ausflugszielen zu machen. Größere VFR Flugplätze in Meck-Pomm sind unter anderem Heringsdorf (EDAH) (Freeware gibt’s hier), Rügen (EDCP) und der Ostseeflughafen Stralsund. Einen ausführlichen Bericht über Spinozas Heringsdorf Szenerie gibt’s hier zu lesen.

Zu haben ist das Szeneriepack auf Simmarket für 10€

Für alle, die mit etwas weniger Qualität leben können, ist das Freeware Addon “Mecklenburg-Vorpommern Landmarks” sehr zu empfehlen.