Die 787-9, ein sehr gefragter Flieger, nun kommt das Review: Horizon Simulations 787 Review.

Vor einigen Tagen haben wir den lang erwarteten Flieger bekommen. Horizon Simulations lieferte uns die 787-9 auf der Basis der 787-10 von Asobo/ Microsoft. Die 787-10 hatte erst im letzten AAU ein großes Update bekommen, soeben bekamen wir alle 3 Varianten für den hochmodernen Flieger. Jetzt folgt ein kurzes Review über den Flieger im Allgemeinen aus meiner Perspektive, und meinem Wissen, also viel Spaß beim Lesen!

Die 787 im Allgemeinen

Die Boeing 787 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Verkehrsflugzeug, das vom US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing entwickelt wurde. Die Boeing 787 wird auch als Dreamliner bezeichnet, weil sie viele technische Neuerungen bietet, die das Fliegen angenehmer und effizienter machen sollen. Die Boeing 787 besteht zu einem Großteil aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der leichter und widerstandsfähiger als Aluminium ist. Dadurch kann die Boeing 787 bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als vergleichbare Flugzeuge. Außerdem hat die Boeing 787 eine höhere Kabinenluftfeuchtigkeit und einen niedrigeren Kabinendruck, was den Fluggästen mehr Komfort bietet. Die Boeing 787 gibt es in drei Varianten: die 787-8, die 787-9 und die 787-10. Die 787-9 ist die meistverkaufte Variante, die bis zu 290 Passagiere befördern kann und eine Reichweite von bis zu 14.140 Kilometern hat. Die Lufthansa hat insgesamt 25 Boeing 787-9 bestellt, von denen bereits sieben ausgeliefert wurden. Die Lufthansa setzt die Boeing 787-9 vor allem auf Langstreckenflügen nach Nord- und Südamerika sowie Asien ein. Die Boeing 787 ist ein modernes und sparsames Flugzeug, das neue Maßstäbe im Flugverkehr setzt.

Horizon Simulations 787-9

Das Team von Horizon Simulations ist für die bekannte Update-Serie der A320 Familie bekannt. Jetzt bewegten sie sich zu Boeing. Die Boeing 787-9 von Horizon Simulations ist ein klasse Flieger auf der Basis der 787-10 von MSFS. Viele Faktoren wurden bei dem Flieger beachtet und umgesetzt. Das renommierte Team schaffte es dieses Projekt, ohne Probleme auf die Beine zu stellen. Jetzt kommen wir zu den Details.

Das Modell und die Animationen

Das Modell schaut einfach klasse aus! Horizon Simulations schaffte es, die 787-9 mit den richtigen Proportionen darzustellen, und in den Simulator zu bringen. Das Modell wurde auf die -9 Variante gekürzt, und Funktionen wurden hinzugefügt. Eine ein und ausschaltbare SATCOM-Antenne wurde außerdem integriert. Wer dachte das wäre alles liegt falsch. Die 787-9 wurde mit beiden Triebwerksvarianten geliefert. In dem Paket sind die GE sowie die Trends vorhanden, und gut dargestellt. Die Animationen wurden teils auch überarbeitet, so wurden die Triebwerksanimationen verändert und verbessert, aber weisen immer noch ein paar kleine Fehler auf, da die Animation manchmal sehr verblasst ist. Darüber kann man aber hinwegschauen.

Texturen und Liveries

Bei den Texturen wurde auch an allen Ecken und Kanten gearbeitet. So erwartet und von dem FlyByWire Texture Artist eine komplette Überarbeitung der Cockpittexturen. Laut den Entwicklern fehlt der letzte Feinschliff für die Texturen, der bald fertig sein sollte. Zudem wurden die Texturen an den Triebwerken überarbeitet, um ein realistischeres Aussehen sicherstellen zu können. Manche Texturen am Flieger wurden von rund auf neu gemacht, und Details wurden genau hinzugefügt. Der Flieger sieht dadurch fantastisch aus! Außerdem gibt es schon jetzt auf Flightsim.to eine Masse an Liveries, und ein hauseigenes Livery-Pack wurde mitgeliefert. Alle Liveries sehen klasse aus, und sind gut ausgearbeitet.

Das Cockpit und die Systeme

Das Cockpit sieht klasse aus. Es trifft die 787 auf den Punkt. Viele Knöpfe sind Funktionsfähig und integriert. Zudem sind alle Animationen flüssig, und alles sieht passend aus. Die Systeme sind ein sehr großer Punkt in einem so großen Flieger. An den Systemen wurde teils gearbeitet, aber sie wurden auch teils von der 787-10 übernommen. Die verschiedenen Triebwerksanzeigen wurden dargestellt, das EFB wurde erweitert, und die Funktionen wurden auf den Flieger abgestimmt. Das EFB erhielt eine “Door” Seite. Darüber könnt ihr die Türen in eurem Flieger steuern, ebenso wurden die Takeoff-Performance Daten auf den Flieger und die Triebwerksvarianten angepasst, um eine genaue Berechnung der Startdaten gewährleisten. Im FMC wurde eine “Payload” Seite hinzugefügt, darüber wird die Beladung der Flieger gesteuert. Zusammengefasst wurden die schon guten Systeme verbessert und erweitert.

Der Sound

Die Geräuschkulisse wurde an einigen Stellen von Grund auf neu gemacht. Der Flieger hört sich einfach schön an. Die Sounds der Triebwerke wurden verbessert, und neue Sounds hinzugefügt. Alles in allem hören sich die Sounds nahezu perfekt an.

Zusammenfassung

Alles in allem ist der Flieger perfekt. An ein paar Stellen kann noch geschraubt werden, aber das Allgemeinbild des Fliegers ist gut. Wer die Premium-Deluxe Version des MSFS haben sollte, sollte mindestens einen Blick darauf werfen, da der Flieger kostenlos echt gut ist. Eine Empfehlung für den Flieger ist zu 100 % zu nennen. Also ich hoffe, dass Review konnte euch dabei helfen euren nächsten Long-Haul mit dem Flieger an zutretet.