787-9 veröffentlicht. Horizon Simulations bringt Dreamliner in den Simulator.

Die 787-9 oder der Dreamliner ist ein Langstrecken-Jet der Marke Boeing. Im Hause Boeing setzt man seit neustem auf moderne Technik und ein schickes Aussehen, sowohl innen wie außen. Der 2 strahlige Langstrecken-Jet ist für bis zu 440 Passagiere, ausgelegt und besteht zum Großteil aus Kohlefasern. Ab jetzt haben wir den Dreamliner auch im MSFS bereit für unsere Abenteuer auf der Langstrecke.

Der Flieger

Die 787-9 ist im MSFS gut umgesetzt. Auf der soliden Basis von Working Title konnte Horizon Simulations einen sehr soliden Flieger bauen. Die 787-9 sieht von außen sowie von innen perfekt aus. Die überarbeiteten Cockpittexturen sehen klasse aus, und bringen ein besseres Feeling in den Flieger. Das veränderte äußere der 787 spiegelt die 787 in vollen Zügen richtig da und bringt auch einige Verbesserungen mit sich. Es wurde eine optionale Satcom Antenne hinzugefügt, und weitere Details wurden modelliert. Es wurden außerdem 2 Triebwerksoptionen eingebaut. Einmal die Rolls-Royce und einmal die General Electric. Die 2 Monster liefern die Power, um den Riesen in den Himmel zu befördern.

Informationen

Der Flieger ist erhältlich auf Flightsim.to und über den Headwind-Installer. Ein ausführliches Review werdet ihr hier im Laufe der nächsten Tage sehen.