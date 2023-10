Winnipeg International CYWG

Die Kanada Spezialisten von FSIMSTUDIOS haben nun ihre Schaffenskraft der Mitte des Landes gewidmet und den Flughafen von Winnipeg in Manitoba in einer Fassung für den MSFS ausgeliefert!

Winnipeg ist die größte Stadt in der kanadischen Provinz Manitoba und liegt etwa im geografischen Zentrum von Nordamerika. Die Stadt hat eine Bevölkerung von rund 700.000 Menschen und ist ein wichtiges kulturelles, wirtschaftliches und Bildungszentrum der Region.

Der Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport (CYWG, YWG) ist ein wichtiger Drehpunkt für Reisen in Zentralkanada. Er liegt etwa 8 Kilometer vom Stadtzentrum Winnipegs in Manitoba entfernt und bietet strategisch günstige Zugänge zu Inlands- und internationalen Zielen. Mit einem Passagieraufkommen von 3.031.113 Fluggästen im Jahr 2022 ist er der siebtgrößte Flughafen Kanadas. Er dient als Drehkreuz für die Passagierfluggesellschaften Calm Air, Perimeter Airlines, Flair Airlines und die Frachtfluggesellschaft Cargojet. Zudem ist er ein Fokusflughafen für WestJet. Der Flughafen befindet sich auf dem Gelände der Canadian Forces Base Winnipeg.

Vom Winnipeg International Airport aus gibt es täglich Nonstop-Flüge zu Zielen in ganz Kanada sowie in die Vereinigten Staaten, nach Mexiko und in die Karibik. Der Flughafen bedient auch zahlreiche kleine abgelegene Gemeinden in Nord-Manitoba, Nordwest-Ontario und Nunavut mit regelmäßigen Linienflügen.

Besonderheiten:

Unglaublich detaillierte Darstellung des Winnipeg International Airport mit hochwertigen Texturen.

Sehr detailliertes Terminalgebäude mit vollständig modellierten Innenräumen (kann zur Leistungssteigerung deaktiviert werden).

Hochdetaillierte Modelle aller Flughafengebäude, Objekte und Umgebungen.

Verwendung der neuesten MSFS SDK-Funktionen für optimale Optimierung und Leistung.

Vollständig modellierte Turbinen-Testeinrichtung, das Western Canada Aviation Museum (alt und neu) und das ikonische Tim Hortons auf RWY36.

Sehr detailliertes, vollständig modelliertes Canadian Forces Base Winnipeg mit statischen C130-Flugzeugen.

Zu bekommen bei SIMMARKET für ein Zwanziger!