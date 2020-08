Der Morgen stirbt nie: LFIP Peyresourde-Balestas

Mit dem Altiport LFIP Peyresourde Balestas in den französischen Pyrenäen hat man ein echtes Filmset und eine ordentliche fliegerische Herausforderung. In “Der Morgen stirbt nie” findet dort der “Flohmarkt der Waffenhändler” statt, von dem 007 schließlich mit einer L-39 flüchtet. Inzwischen wurde das Flugfeld auch in “Altiport 007” umbenannt. Die Piste hat ein Gefälle von 15% und ist 470 Meter kurz.