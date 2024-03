Der LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS – Eine Vision wird Realität

In der Welt der Flugsimulation gibt es Flugzeuge, die die Fantasie anregen und die Grenzen der Innovation sprengen. Der LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS-Add-on von Lionheart Creations ist so ein Flugzeug, das den visionären Entwurf des legendären Bill Lear und sein Konzept eines schlanken, turbopropgetriebenen Geschäftsflugzeugs zum Leben erweckt.

Der LearFan war Bill Lears Antwort auf die wachsende Nachfrage nach einer wirtschaftlicheren und effizienteren Alternative zu herkömmlichen Privatjets. Konzipiert in den 1980er Jahren, war der ursprüngliche LearFan 2100 ein revolutionäres Design, mit seiner einzigartigen Zweistrahlturbinenantriebskonfiguration und einer leichten Kohlefaser-Konstruktion, die ihrer Zeit voraus war.

Mit der Veröffentlichung des LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS-Add-ons hat Lionheart Creations dieses ikonische Design sorgfältig für die Microsoft Flight Simulator-Plattform nachgebaut und es mit modernen Avionik-Systemen und einem leistungsfähigeren Pratt & Whitney PW127EX-Turboprop-Triebwerk aktualisiert.

Die schlanke Silhouette und das luxuriöse Interieur

Das Äußere des LEARAVIA LEARFAN 2200 ist ein Zeugnis von Bill Lears Vision, ein schlankes und effizientes Geschäftsflugzeug zu schaffen. Die Kohlefaser-Konstruktion und die stromlinienförmige Rumpfform verleihen dem Flugzeug ein markantes und futuristisches Aussehen, während die aktualisierte Triebwerkskonfiguration seine Leistungsfähigkeit erhöht.

Betritt man das Flugzeug, so wird man von einem luxuriösen Innenraum empfangen, der Raffinesse und Aufmerksamkeit für Details ausstrahlt. Die hochwertige Lederausstattung, die schönen Holzfurniere und die hochmoderne Glass-Cockpit-Avionik schaffen eine Umgebung, die eher an einen Privatjet als an einen Turboprop erinnert.

Leistungsstark mit moderner Effizienz

Das Herzstück des LEARAVIA LEARFAN 2200 ist das beeindruckende Pratt & Whitney PW127EX-Turboprop-Triebwerk, das eine massive Leistung von 2.600 Wellen-PS (SHP) liefert. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Zweistrahlkonfiguration des ursprünglichen LearFan 2100 dar und verleiht dem Flugzeug beeindruckende Geschwindigkeits- und Reichweitenfähigkeiten.

Der LEARAVIA LEARFAN 2200 hat eine Reisegeschwindigkeit von 280 Knoten und eine Höchstgeschwindigkeit von 390 Knoten True Airspeed (TAS) in Höhen zwischen 30.000 und 40.000 Fuß. Mit einer Reichweite von 1.780 Seemeilen ist dieses Flugzeug in der Lage, Passagiere bequem und in Stil über weite Strecken zu befördern.

Fortschrittliche Avionik und durchdachte Funktionen

Das LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS-Add-on ist mit einem hochmodernen Avionik-System ausgestattet, einschließlich des AS3X-Touchscreen-Systems, das den Piloten eine umfassende und intuitive Schnittstelle zur Steuerung der Flugzeugsysteme bietet.

Neben der fortschrittlichen Avionik verfügt das Add-on auch über eine Fülle durchdachter Details und Funktionen, die das Flugerlebnis insgesamt verbessern. Von mehreren Farbschemata und Interieur-Kabinen-Designs bis hin zu einem detaillierten 3D-Modell und realistischen Animationen ist das LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS-Add-on eine wahre Liebeserklärung des Lionheart Creations-Teams.

Ein Traum wird Wirklichkeit

Das LEARAVIA LEARFAN 2200 MSFS-Add-on ist mehr als nur ein weiteres Flugzeug in der Simulationswelt; es ist die Verwirklichung von Bill Lears visionärem Konzept, zum Leben erweckt durch die sorgfältigen Bemühungen des Lionheart Creations-Teams. Für all jene, die ein einzigartiges und fesselndes Flugerlebnis suchen, ist der LEARAVIA LEARFAN 2200 ein Muss-haben in jeder Microsoft Flight Simulator-Sammlung.