Neue MSFS Szenerie: KAMA Amarillo von DominicDesignTeam

Der Rick Husband Amarillo International Airport (IATA: AMA, ICAO: KAMA) ist der primäre kommerzielle Flughafen, der die Stadt Amarillo und die umliegende Region im Texas Panhandle bedient. Er liegt sechs Meilen östlich des Stadtzentrums von Amarillo und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Luftverkehr in dieser ländlichen, aber wirtschaftlich bedeutenden Region.

Amarillo ist mit rund 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Panhandle und ein wichtiges Zentrum für Landwirtschaft, Viehzucht, Erdöl- und Erdgasförderung sowie Tourismus. Der Flughafen spielt eine entscheidende Rolle für die Anbindung der Region an den Rest des Landes und der Welt.

KAMA verfügt über zwei sich kreuzende Landebahnen und ein Passagierterminal mit drei Flugsteigen. Er wird von den großen US-Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines angeflogen, die Direktverbindungen zu den Drehkreuzen Dallas/Fort Worth, Houston und Denver anbieten. Im Jahr 2019 verzeichnete der Flughafen ein Passagieraufkommen von rund 700.000 Fluggästen.

Neben seiner Bedeutung für die Wirtschaft und den Tourismus der Region dient der Flughafen auch als Stützpunkt für Feuerlöschflugzeuge des Texas Forest Service und der United States Forest Service, die von hier aus Waldbrände in Texas und benachbarten Staaten bekämpfen.

Das Passagierterminal wurde 2011 umfassend renoviert und modernisiert. Es beherbergt nun ein Museum, das dem Namensgeber des Flughafens, dem NASA-Astronauten Rick Husband, gewidmet ist und Ausstellungsstücke aus seiner Karriere zeigt.

Der Rick Husband Amarillo International Airport ist somit nicht nur ein Tor zur Welt für die Menschen und Unternehmen des Texas Panhandle, sondern auch ein Drehkreuz für die Waldbrandbekämpfung und ein Ort, an dem das Vermächtnis eines großen Sohnes der Stadt geehrt wird.