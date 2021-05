Captain Sim geht gegen flightsim.to vor – und ruiniert damit weiter seinen Ruf

Die Addon-Schmiede Captain Sim ist derzeit ein heißes Gesprächsthema – aber anders, als sich die Entwickler das gedacht haben. Der erste Flieger für den MSFS ist nichts anderes als die Standard-747, getarnt als (zugegeben hübsche) Boeing 777. Weniger blumig erklärt: Captain Sim hat das Außenmodell inklusive Kabine und Cockpit seiner P3D-Version optimiert in den Microsoft Flightsimulator gepackt, nutzt aber das Flugmodell und die Systeme der bereits im Spiel enthaltenen Boeing 747 von MSFS-Entwickler Asobo.

Dass man gut 25 Euro nur für ein Außenmodell bezahlt, dieses aber als ganzes Flugzeug-Addon beworben wird, stieß in der Community erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe – mal vorsichtig ausgedrückt. Kein guter Start also auf der neuen Plattform für Captain Sim, die sich seit langen Jahren durchaus einen Ruf in der Flugsim-Szene erarbeitet haben. Zwar gibt es oft geteilte Meinungen über die Qualität ihrer Addons, aber wir sprechen eigentlich nicht von einer Bande von Amateuren. Aktuellen Entwicklungen zufolge aber besteht Grund zur Annahme, dass Captain Sim doch nicht weiß, was sie tun – oder man den Ruf sehenden Auges vollends vor die Wand fahren möchte.

Was ist passiert? Auf einer der wichtigsten Anlaufstellen für (freien) MSFS-Content, flightsim.to, ist eine News zu lesen, die aufhorchen lässt: Captain Sim hat rechtliche Schritte gegen die Betreiber der Website eingeleitet, da dort Liveries (Lackierungen) für die Captain Sim 777 zum Download angeboten wurden. Diese haben verschiedene User der Seite erstellt; kostenlos, wohlgemerkt. Ein Vorgang, der bei allen Flugzeug-Addons – für Freeware wie Payware – zu beobachten und Zeichen einer aktiven, lebendigen Community ist.

Bislang ist offenbar kein Payware-Entwickler dagegen vorgangen. Eher noch scheint die rege Erstellung von Content begrüßt zu werden, denn das schafft durchaus auch Aufmerksamkeit für diverse Payware. Captain Sim hingegen haut nun mal so richtig auf die Ka*** und greift damit in selbige. Wie die Betreiber von flightsim.to schreiben, verweisen Captain Sim in einer Art einstweiligen Verfügung auf ihre AGB, die unter anderem besagen:

sämtliche kostenlosen 777 Captain Sim III-Liveries dürfen ausschließlich über den ACE (Aircraft Configuration Editor, eigene Software von Captain Sim; Anm. d. Red.) vertrieben werden. Die Verbreitung über andere Wege als den ACE ist untersagt

sämtliche kostenlosen 777 Captain Sim III-Liveries sind Eigentum von Captain Sim

(Übersetzung sinngemäß)

Wie auch flightsim.to dazu bemerkt, sind das rechtlich äußerst fragliche Passagen – schließlich erklärt Captain Sim den von Usern erstellten Content mal so eben zum eigenen Eigentum. Diese so einverleibten Kreationen wurde von Captain Sim angeblich “angepasst” und “überarbeitet” und werden über den ACE zum kostenlosen Download bereitgestellt – natürlich ohne die Urheber zu nennen oder zumindest zu fragen.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Natürlich ist jedes Addon grundsätzlich Besitz der jeweiligen Entwickler und strenggenommen kann man das Erstellen von Liveries für diese Addons als Veränderung dieser betrachten. Rechtlich also eine Grauzone, die wohl allerdings erst dann wirklich relevant werden kann, wenn jemand anderes damit Geld verdient. Da man Usern bei flightsim.to freiwillig Geld spenden kann, ist das eventuell tatsächlich anfechtbar.

Dass hier jedoch ein Entwickler ohne mit der Wimper zu zucken rechtlich gegen Dritte vorgeht, deren Content einstreicht und diesen dann als sein Eigentum ausgibt, hat mehr als nur Geschmäckle. Besonders dann, wenn genau dieser Entwickler ein bereits bestehendes Flugzeug nimmt, dem er eine neue Hülle verpasst und das Konstrukt zum Vollpreis anbietet. Da ändert es auch nichts, dass a) dieser Umstand verklausuliert als “Feature” in der Produktbeschreibung steht und b) der Verkaufspreis unter dem von Study-level-Addons liegt.

Das Vorgehen von Captain Sim ist ein Schlag ins Gesicht der Community, der man parallel versucht, Geld mit schnell auf den Markt geworfener Ramschware aus der Tasche zu ziehen.

Die Community hat natürlich längst darauf entsprechend reagiert – mit einer Livery, die die CS 777 in eine Kombination aus Häufchen-Emoji und Boykott-Aufruf kleidet. Die gibt es übrigens noch zum Download.

Patrick Testa