Nachdem das Angebot auf http://wabpro.cz/A320/ schon seit einigen Wochen nicht mehr erreichbar ist, hat sich Nils Frank Schmidt auf den Weg gemacht, einen Online Performance Calculator für den A319, A320 und A321 zu programmieren und diesen kostenfrei auf http://perfcalc.pradz.de/ zur Verfügung zu stellen. Er will in den nächsten Wochen am A332 arbeiten. Wer weitere Ideen oder Feedback hat, kann Nils z.B. im VATSIM Forum schreiben.

Danke für dieses Engagement!