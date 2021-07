Trari Trara – Brisbane ist da!

ORBX hat die “moderne Version” des Brisbane International Airport (ICAO: YNNB) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Als wichtigster internationaler Flughafen in Queensland fliegen über 30 Fluggesellschaften von Brisbane aus zu fast 80 Zielen in ganz Australien, Asien und Amerika. Die mit Abstand größte Fluggesellschaft am Flughafen Brisbane ist Qantas mit sage und schreibe 700 Linienflügen pro Woche.

[…] Brisbane Airport ist das Werk unseres erfahrenen Teams in Havant, das den Flughafen mit einer beträchtlichen Anzahl von Aktualisierungen seit unserer ursprünglichen Version von 2010 auf der ESP-Plattform überarbeitet hat und den Flughafen praktisch von Grund auf neu aufgebaut hat. Mit aktuellen Modellierungstechniken gebaut, ergänzt Physically Based Rendering (PBR) unsere realistischen Modelle mit hochdetaillierten Texturen. […]

YBBN Brisbane Airport v2 bringt den Flughafen auf den heutigen Standard mit einem genauen Layout aller Rollwege und Flughafengebäude. Dazu gehört auch die neue parallele Landebahn (01L/19R), die im Juli 2020 eröffnet wurde.

Für etwas mehr als 20 AUD (ca. 13 EUR) bei ORBX erhältlich.

Key Features