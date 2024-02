Antarctica Vol. 2 MSFS: Erkunde die eisige Wildnis des Südpols

Die Antarktis, der südlichste Kontinent der Erde, übt eine unwiderstehliche Faszination aus. Mit ihrer atemberaubenden Landschaft, den majestätischen Gletschern und der einzigartigen Tierwelt ist sie ein Ort von unvergleichlicher Schönheit. Für Flugsimulator-Enthusiasten bietet die vom Entwickler Sascha Norman erstellte Antarctica Vol 2: Australian Casey and Skiways MSFS Szenerie eine einmalige Gelegenheit, die eisige Wildnis des Südpols hautnah zu erleben.

Einzigartige Features und detailgetreue Nachbildung

“Antarctica Vol 2” folgt auf den ersten Teil, das vor ca. zwei Jahre veröffentlicht wurde: ANTARCTICA VOL. 1 – BRITISH ROTHERA AND BEYOND MSFS und bietet eine hoch detaillierte Nachbildung der australischen Forschungsstation Casey, die direkt auf dem antarktischen Festland liegt. Die Spieler können sich auf eine große Fläche Küstenlandschaft freuen, die mit typischen Pinguinkolonien, Eisbergen und einer sehr detaillierten Basisstation mit Hubschrauberlandeplatz ausgestattet ist. Die Basisstation ist voller Entdeckungsmöglichkeiten und bietet neben einer realistischen Nachbildung der Gebäude auch eine Vielzahl von Animationen, darunter Tiere, Fahrzeuge und Menschen.

Das Add-On bietet zwei ‘Skiways’: den Casey Skiway für mittlere Distanzoperationen und das etwa 70 Kilometer südlich gelegene Wilkins Aerodrome, das für Interkontinentale Verbindungen zwischen Australien und der Antarktis bekannt ist.

ebensechte Animationen und Umgebungen

Das Add-On beinhaltet Hunderttausende von animierten Eisbergen in einem größeren Bereich um die Basis und Adelie-Pinguinkolonien mit Tausenden von Tieren an ihren realen Standorten. Besonders hervorzuheben ist die eindrucksvolle Flotte von typischen, animierten und statischen Fahrzeugen sowie die sorgfältig gestaltete Landschaft, die nahtlos in das umgebende Terrain übergeht.

Technische Innovationen

Der Entwickler hat spezielle Techniken verwendet, um die Bodenauflösungsbegrenzung von MSFS zu umgehen, was den Skiweg-Bodentexturen ein viel detaillierteres Layout verleiht, als es bei den meisten Flughafen-Add-Ons der Fall ist. Darüber hinaus wurde eine spezielle Technik angewendet, um Windabschirmdetails auf den ausgedehnten weißen Ländern des Gletschers hinzuzufügen.

Mit “Antarctica Vol 2: Australian Casey and Skiways MSFS” ist ein einzigartige und immersive Simulationserlebniss. Die Antarktis, eine der letzten unberührten Grenzen der Erde, ist nun für alle Abenteuerlustigen und Flugsimulationsfans zugänglich gemacht worden.

Das Produkt steht in den Regalen von simMarket und kostet moderate €14.95.