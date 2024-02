Nach Süddänemark mit SimNord: Sønderborg EKSB

Entwickler SimNord hat jüngst den Sønderborg Airport veröffentlicht, eine detaillierte Darstellung des Flughafens der Stadt Sønderborg (EKSB) auf der malerischen Insel Als im dänischen Südjütland. Sein Einzugsfeld umfasst hauptsächlich Süddänemark sowie den Norden Schleswig-Holsteins.

Eröffnet wurde der Flughafen 1950 als kleines Flugfeld, von dem hauptsächlich Fotoflüge unternommen wurden. 1960 wurde er ausgebaut und die Landebahn asphaltiert. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Flughafen vom zivilen Luftverkehr genutzt. Analog wurden immer wieder Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen unternommen. So wurde 1975 die Start- und Landebahn um weitere 300 auf 1500 Meter erweitert und in den 1990er Jahren weitere Hangars und eine neue Feuerwache gebaut. Im Jahr 2000 wurde die Start- und Landebahn auf die heutigen 1797 Meter verlängert. Die einzige regelmäßige kommerzielle Verbindung besteht zum Kopenhagener Flughafen Kastrup.

Das Addon umfasst nicht allein den Flughafens selbst, sondern ergänzt drei prominente Points of Interest (POIs) in der Stadt Sønderborg. Diese ikonischen Wahrzeichen – die Dybbøl-Mühle, die Alssund-Brücke und das Schloss Sønderborg – bieten eine authentische Darstellung der Umgebung.

Erhältlich ist das Addon unter anderem im Simmarket für knapp 17 Euro.