REAL EFFECTS PLUS: (Inibuilds) A300 MSFS – Das ultimative Erlebnis!

“REAL EFFECTS PLUS: A300 MSFS” ist ein Erweiterungspaket für den MSFS, das speziell vom bekannten Entwickler SOUTH OAK CO für die Inibuilds A300-600R entwickelt wurde. Es bietet eine Vielzahl von hochwertigen visuellen und akustischen Effekten, um das Flugerlebnis so realistisch wie möglich zu gestalten. Das Add-On beinhaltet Verbesserungen in den folgenden Bereichen:

Cockpit-Effekte:

Saint Elmo’s Fire (Windscreen Static) : Diese wunderschöne Darstellung von statischer Elektrizität, die auf den Cockpitfenstern flackert, simuliert die Gefahren des Fliegens in der Nähe von Gewittern.

: Diese wunderschöne Darstellung von statischer Elektrizität, die auf den Cockpitfenstern flackert, simuliert die Gefahren des Fliegens in der Nähe von Gewittern. Windschutzscheiben-Insektenverschmutzung: Ja, das haben wir gemacht! Warum Insektenverschmutzung? Weil Verschmutzungen durch Insekten real sind und echte Piloten jedes Mal durch eine schmutzige Windschutzscheibe schauen müssen, wenn sie fliegen. Haben Sie schon einmal versucht, eine schmale Landebahn zu sehen, während die Sonne durch die mit Insekten verschmutzte Windschutzscheibe scheint? Flugzeuge werden aus gutem Grund “Bug Smashers” genannt. Fliegende Insekten sind besonders aktiv bei hohen Temperaturen um den Sonnenuntergang herum. Sie werden definitiv mehr Insektenverschmutzungen auf Ihrer Windschutzscheibe sehen.

Triebwerks-Effekte:

Triebwerkseinlauf-Wirbel : Reagiert auf Triebwerksleistung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Oberflächenfeuchtigkeit. Wenn die Bedingungen stimmen, sind diese Mini-Tornados spektakulär anzusehen, wie sie in das Triebwerk strömen.

: Reagiert auf Triebwerksleistung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Oberflächenfeuchtigkeit. Wenn die Bedingungen stimmen, sind diese Mini-Tornados spektakulär anzusehen, wie sie in das Triebwerk strömen. Triebwerkseinlauf-Kondensation : Reagiert auf Triebwerksleistung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe.

: Reagiert auf Triebwerksleistung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe. Jet Blast : Reagiert auf Ihre Triebwerksdrehzahl. Strahltriebwerke sind leistungsstark und bringen diese Kraft bei verschmutzten Oberflächen (Wasser und Schnee) zum Ausdruck.

: Reagiert auf Ihre Triebwerksdrehzahl. Strahltriebwerke sind leistungsstark und bringen diese Kraft bei verschmutzten Oberflächen (Wasser und Schnee) zum Ausdruck. Umkehrschub : Auf einer nassen oder verschneiten Landebahn sehen Sie, wie der Schub schnell umgekehrt wird, wenn Ihr Triebwerk in den Umkehrschub geht.

: Auf einer nassen oder verschneiten Landebahn sehen Sie, wie der Schub schnell umgekehrt wird, wenn Ihr Triebwerk in den Umkehrschub geht. Triebwerksbrände : Einstellbar über das Menü “Aircraft Failure Customization” in der MSFS-Umgebung. Wann mussten Sie zuletzt mit nur einem Triebwerk landen?

: Einstellbar über das Menü “Aircraft Failure Customization” in der MSFS-Umgebung. Wann mussten Sie zuletzt mit nur einem Triebwerk landen? Kondensstreifen : Raus mit den alten, rein mit den neuen. Verabschieden Sie sich von den Standard-Kondensstreifen. Unsere Kondensstreifen zeigen die rotierende Wirbelschleppe hinter einem Flugzeug und sehen großartig aus.

: Raus mit den alten, rein mit den neuen. Verabschieden Sie sich von den Standard-Kondensstreifen. Unsere Kondensstreifen zeigen die rotierende Wirbelschleppe hinter einem Flugzeug und sehen großartig aus. Startrauch für Triebwerk und APU : Triebwerksstarts erzeugen fast immer Rauch. Überschüssiger Kraftstoff wird während der Zündungsphase in das Triebwerk gesprüht und tritt als Rauch aus dem Auspuff aus.

: Triebwerksstarts erzeugen fast immer Rauch. Überschüssiger Kraftstoff wird während der Zündungsphase in das Triebwerk gesprüht und tritt als Rauch aus dem Auspuff aus. Kalte Triebwerks- und APU-Starts: Bei kalter Umgebung müssen Flugzeuge Kaltwetter-Startverfahren durchführen, um Triebwerksschäden zu vermeiden. Bestaunen Sie den Ausstoß Ihres Triebwerks und Ihrer APU während des Startvorgangs bei kaltem Wetter.

Airframe-Effekte:

Tragflächenkondensation : Abhängig von der Flugzeugneigung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe. Der hohe Druck unter der Tragfläche und der niedrige Druck über der Tragfläche sind visuell beeindruckend, wenn die Bedingungen stimmen.

: Abhängig von der Flugzeugneigung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe. Der hohe Druck unter der Tragfläche und der niedrige Druck über der Tragfläche sind visuell beeindruckend, wenn die Bedingungen stimmen. Fahrwerksklappen-Nachlaufverwirbelungen : Abhängig vom Klappenwinkel, Flugzeugneigung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe. Nein, das ist kein Kraftstoffleck, das ist Aerodynamik in Aktion. Diese Feuchtigkeitsspuren sehen noch besser aus, wenn man sie aus einem Flugzeugfenster betrachtet.

: Abhängig vom Klappenwinkel, Flugzeugneigung, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdichte und Höhe. Nein, das ist kein Kraftstoffleck, das ist Aerodynamik in Aktion. Diese Feuchtigkeitsspuren sehen noch besser aus, wenn man sie aus einem Flugzeugfenster betrachtet. Bremsenrauch : Wenn Ihre Bremsen rauchen, sind sie heiß. Ein schweres Flugzeug, starkes Bremsen und hohe Temperaturen verursachen dies.

: Wenn Ihre Bremsen rauchen, sind sie heiß. Ein schweres Flugzeug, starkes Bremsen und hohe Temperaturen verursachen dies. Volumetrische Landescheinwerfer: Ist es zu dunkel, um zu sehen, ob Sie sich in einer Wolke befinden, während Sie fliegen? Schalten Sie Ihre Landescheinwerfer ein. Wenn Sie sehen, wie Ihre Lichtstrahlen die Wolke beleuchten, haben Sie Ihre Antwort gefunden. Echte Piloten tun dies routinemäßig.

Das Add-on “Real Effects Plus: A300” ist jetzt auf simMarket verfügbar und bietet für den Preis von 9,51 Euro ein umfassendes Paket an visuellen Effekten, die das Fliegen mit der iniBuilds A300 im MSFS noch realistischer und fesselnder machen sollen.