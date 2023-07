Aerosoft’s A330 Webseite ist jetzt live

Nach dem Weggang des Projektmanagers Mathijs Kok hatte Aerosoft angekündigt, eine eigene Projekt-Webseite für das Projekt A330. Diese ist jetzt online und beinhaltet außer einer Bilder Gallerie auch ein erstes Development Update.

Das Update liefert Informationen über den Fortschritt und die Verbesserungen, die am Flugzeug vorgenommen wurden. Hier sind die wichtigsten Highlights aus dem Update:

Verbesserte Flugdynamik: Aerosoft hat bedeutende Verbesserungen an der Flugdynamik des A330 vorgenommen. Dies umfasst Verbesserungen in Bezug auf das Handling, die Reaktionsfähigkeit und das allgemeine Flugerlebnis des Flugzeugs. Aktualisierung der Systeme und Avionik: Das Entwicklungsteam hat an der Aktualisierung und Verfeinerung der Systeme und Avionik des A330 gearbeitet. Dies beinhaltet Verbesserungen am Autopiloten, den Navigationssystemen und verschiedenen anderen Flugzeugsystemen. Visuelle Verbesserungen: Das Update beinhaltet auch visuelle Verbesserungen am A330. Dazu gehören Verbesserungen am äußeren Modell, den Texturen und den Beleuchtungseffekten. Ziel ist es, den Benutzern ein realistischeres und immersiveres visuelles Erlebnis zu bieten. Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierung: Wie bei jedem Entwicklungsupdate hat Aerosoft verschiedene Fehler und Probleme behoben, die von Benutzern gemeldet wurden. Darüber hinaus wurde die Leistung des A330 optimiert, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Insgesamt bringt das Entwicklungsupdate vom 21. Juli für den Aerosoft A330 mehrere Verbesserungen und Optimierungen am Flugzeug mit sich, darunter verbesserte Flugdynamik, Systemaktualisierungen, visuelle Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierung.

Eine FAQ vervollständigt das jetzige Angebot der Webseite, in dieser wird weder ein Release Termin noch eine Preisangabe angegeben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Webseite auch kein Link zum entsprechenden Forum herstellt, da wo man so herrlich spekulativ seine Schreibkünste zur Schau stellen kann.