Bluebird kriegt nicht genug: 757, 767 … und noch was! Neues Video …

Zusammenfassung

In diesem YouTube-Update-Video spricht Sherman, der CEO von Bluebird Simulations, über die aktuellen Entwicklungen am 757-Projekt und anderen Projekten. Die Webseite wurde aktualisiert, und es wird angestrebt, bis Ende 2023 oder Anfang 2024 eine Passagierversion des 757-Flugzeugs zu veröffentlichen. Anschließend wird eine kostenpflichtige Cargo-Erweiterung entwickelt, die kostenlose Systemverbesserungen für die Passagierversion enthält. Das 757-Projekt befindet sich derzeit im Alphatest mit Just Flight und einem Team von insgesamt 40 Testern. Die Veröffentlichung kann jedoch auf Anfang 2024 verschoben werden. Für das zukünftige 767-Projekt wird ein zusätzlicher Programmierer gesucht, um an der Entwicklung mitzuwirken. Der Fokus liegt derzeit jedoch hauptsächlich auf dem 757-Projekt. Weitere Updates zum 767 werden nach der Veröffentlichung der 757-Passagierversion bekannt gegeben.

Highlights

Sherman ‚fabuliert‘ auch über ein geheimes unbekanntes Zukunftsprodukt, basierend auf 2000 Fotos, die er bei de Gelegenheit des Photoshoots von einem anderen Flugzeugmodell geschossen hat.