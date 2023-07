Rezension: Drzewiecki Design’s KEWR NEWARK LIBERTY International Airport v1.1 MSFS

Rezension von Rick Desjardins

Diese Rezension bezieht sich auf die aktualisierte Version des Newark Liberty International Airport, ICAO: KEWR, von Drzewiecki Design. Der Flughafen erstreckt sich über die Grenzen von Newark im Essex County und Elizabeth im Union County in New Jersey. Als wichtiges Tor zu vielen Teilen der Welt ist er nach dem John F. Kennedy International Airport der zweitgrößte Flughafen des New Yorker Flughafensystems.

Ursprünglich wurde er 1928 eröffnet und war bisher als Newark Metropolitan Airport und Newark International Airport bekannt. Nach der Entführung und dem Absturz des United-Airlines-Fluges 93 bei den Anschlägen vom 11. September 2001 auf dem Weg von Newark nach San Francisco wurde er in Newark Liberty International Airport umbenannt, um den Opfern dieser Anschläge und dem Wahrzeichen der Freiheitsstatue zu gedenken.

Im Jahr 2022 beförderte der Flughafen etwas mehr als 43 Millionen Passagiere, was ihn zum 29. verkehrsreichsten Flughafen der Welt macht. Der Flughafen bedient 50 Fluggesellschaften und ist das größte Drehkreuz für United Airlines. Die Fluggesellschaft wickelt 63 % ihrer Fluggäste hier ab und ist damit der größte Mieter des Flughafens, während FedEx Express an zweiter Stelle steht. Die beiden Unternehmen sind in drei Gebäuden auf einer Fläche von 2 Millionen Quadratmetern untergebracht. Der Flughafen hat drei Start- und Landebahnen: 4L/22R auf 11.000 Fuß (3,35 km), 4R/22L auf 10.000 Fuß (ca. 3 km) und 11/29 auf 6.726 Fuß (ca. 2 Kilometer).

Drzewiecki Design hat seine Darstellung des Newark Liberty International Airport kürzlich auf die Version 1.1 aktualisiert. Es heißt, dass sie in einem viel höheren Maße optimiert wurde, um dem Benutzer eine bessere Erfahrung zu bieten, die es uns ermöglicht, alles zu genießen, was der Flughafen zu bieten hat, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ist ihnen das gelungen? Lesen Sie weiter und sehen Sie selbst.

Installation

Der Installationsvorgang ist sehr einfach. Nach dem Start der ausführbaren Datei wird ein Feld angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche grafischen Optionen Sie auslassen möchten, sowie ein Kontrollkästchen zum Öffnen des mitgelieferten PDF-Dokuments nach der Installation des Produkts.

Das kurze dreiseitige PDF-Handbuch enthält einige Informationen über den Flughafen sowie grundlegende Produktinformationen.

Bildmaterial

Dies ist ein großer und geschäftiger Flughafen, auf dem viel los ist und es viel zu sehen gibt. Jeder Teil dieses Flughafens wurde in atemberaubender Detailtreue nachgebildet. Sie werden in den verschiedenen Screenshots sehen, wie akribisch sie es richtig gemacht haben. Innen und außen ist er vollgepackt mit allen möglichen wunderbaren Details, die ihn ehrlich gesagt von allen anderen Flughäfen unterscheiden, die ich bisher in MSFS erlebt habe.

Bodentexturen

Die Bodentexturen waren insgesamt sehr gut. Es wurde ausgiebig Gebrauch von hochauflösenden, detaillierten Texturen für die harten Oberflächen und andere exponierte Bodenbereiche gemacht. Die hochauflösenden Texturen, die für Vorfelder, Start- und Landebahnen und Rollwege verwendet wurden, hatten schöne, scharfe und detaillierte Markierungen. In Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen, wie z. B. den Aufsetzzonen der Start- und Landebahnen, sind Gummiflecken zu erkennen, und an den Flugsteigen sind Flecken und Schmutz zu sehen, die dem hohen Verkehrsaufkommen angemessen sind.

Die Bodentexturen, die zur Darstellung einiger Fahrbahnen und von Vegetation bedeckter Bereiche verwendet wurden, waren weniger detailliert als die harten Oberflächen, aber dennoch immer noch recht gut.

Strukturen

Die Hauptgebäude des KEWR bestehen aus drei großen Passagierterminals: A, B und C, wobei das alte, inzwischen stillgelegte Terminal A noch zu sehen ist. Darüber hinaus gibt es mehrere große Frachtbereiche für FedEx und UPS sowie Parkplätze für die allgemeine Luftfahrt. Alle Gebäude wurden mit hochauflösenden Texturen und vielen feinen Details akribisch nachgebildet. Wenn ich eine leicht negative Bemerkung machen möchte, so bin ich der Meinung, dass man etwas mehr sichtbare Verwitterung und Schmutz auf einigen der Dächer hätte einbauen können. Besonders auffällig war dies bei einigen Gebäuden mit weißen oder hellgrauen Dächern. Ich hätte erwartet, dass man einige Anzeichen von Schmutz oder Verwitterung sieht, vor allem dort, wo man schräge, komplexe Dachlinien hat. Das Wetter und die Luftverschmutzung sollten in dieser Hinsicht einen gewissen Einfluss haben. Definitiv kein Game-Changer, aber ich glaube, es wäre ein netter Touch gewesen, da es in bestimmten Bereichen einige Verwitterungserscheinungen gab, und wenn dies durchgängig fortgesetzt worden wäre, hätte es zum Gesamtrealismus beigetragen.

Wie in den meisten Flughafenterminals gab es viele große verglaste Wände und Oberlichter auf dem Dach. Sie waren alle transparent und ermöglichten einen großartigen Blick von außen nach innen und umgekehrt. Dies ergänzte die Modellierung der Innenräume und steigerte das Gefühl von Realismus, das man empfand.

Die Fluggastbrücken waren ein interessanter Teil der KEWR-Terminals, da sie für jedes Terminal einzigartig gestaltet waren. Alle waren absolut vollgepackt mit Details.

Modellierung von Innenräumen

Ich war nie ein großer Fan der Modellierung von Terminal-Innenräumen, da ich sie immer für einen zusätzlichen Grafik-Overhead hielt, der die Systemressourcen unnötig belastet. Ich muss sagen, dass das, was sie hier gemacht haben, ziemlich bemerkenswert ist. Als ich durch die verschiedenen Terminals ging, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dort zu sein. All die Details, die sie modelliert haben, wie Abflug-/Ankunftstafeln, Ticketschalter, Sicherheitskontrollbereiche, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, all diese Bereiche sind vorhanden und detailliert. Dazu kommen dann noch die Menschen und die Geräusche, die zu all dem gehören. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich zumindest einmal die Zeit zu nehmen, um alles zu erkunden. Sie haben auch nicht bei den Terminals aufgehört, sondern die gleiche Mühe in die Nachbildung der Innenräume der beiden Kontrolltürme gesteckt. Da FSLTL läuft, um den KI-Verkehr einzuschleusen, war es interessant, den Flugverkehr auf den Rollwegen und Start- und Landebahnen aus dem Blickwinkel des Kontrollturms zu beobachten. Es war eine einzigartige Erfahrung, die ich sehr genossen habe.

Das Beste an all dem war, dass meine Leistung trotz der zusätzlichen visuellen Elemente nicht merklich beeinträchtigt wurde und ich erleben konnte, wie es ist, auf diesem Flughafen zu sein, ohne jemals dort gewesen zu sein.

Objekte

Mit diesem Paket wird über das Installationsprogramm die Möglichkeit geboten, verschiedene grafische Objektverbesserungen zu installieren oder wegzulassen: statische Flugzeuge, Innenraumdetails, geparkte Autos und 3D-Personen. Wenn Sie sich für die Installation dieser Optionen entscheiden, wird das Ambiente des Flughafens insgesamt erheblich verbessert. Ich möchte jedoch betonen, dass auch wenn Sie diese Optionen nicht aktivieren, Sie immer noch einen Flughafen vorfinden, der visuell sehr zufriedenstellend ist, aber diese optionalen Verbesserungen sind das Sahnehäubchen auf dem Kuchen und helfen, ihn auf die nächste Stufe zu heben.

Alle Flughäfen sind auf eine Reihe verschiedener Dienste und Systeme angewiesen, um ordnungsgemäß und sicher zu funktionieren, und bei einem Flughafen dieser Größe und Komplexität kann man erwarten, dass es sowohl eine große Anzahl als auch eine große Vielfalt an diesen gibt. Die Entwickler haben eine großartige Arbeit geleistet, um diesen Flughafen zum Leben zu erwecken, indem sie alles zur Verfügung gestellt haben, was wir erwarten würden, um jedes Szenario zu bewältigen; eine Vielzahl von Fahrzeugen wie Enteiser, Schneepflüge, Catering- und Tankwagen, Traktoranhänger, Frachtpaletten, Mülltonnen, Zäune, sowie alle Arten von Beleuchtung und Beschilderung ist eine kurze Liste dessen, was Sie erwarten können, zu sehen. Wie alle anderen Aspekte der Szenerie sind auch die Objekte detailliert und von hoher Qualität.

Eine der Grafikoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, ist die Frage, ob Sie die statischen Flugzeuge in Ihre Installation aufnehmen sollen oder nicht. Die Idee, statische Flugzeuge hinzuzufügen, scheint etwas zu sein, das oft zur Debatte steht: Soll ich oder soll ich nicht? Ich persönlich würde sie gerne ausprobieren und mir dann ein paar Fragen stellen. Wirken sie sich auf meine Leistung aus? Wie gut sind die Flugzeugmodelle? Sind sie realistisch platziert und gibt es genug oder zu viele? Wenn ich mich entscheide, mein AI-Verkehrsprogramm laufen zu lassen, wie gut werden sie nebeneinander bestehen?

Nach der Installation der statischen Flugzeuge konnte ich keine spürbaren Leistungseinbußen feststellen, und der Flughafen war nun mit einer Vielzahl von qualitativ hochwertigen statischen Flugzeugen in realistischen Farben auf dem gesamten Flughafen bevölkert. Das Ergebnis war ein Flughafen, der viel realistischer aussah als einer, der völlig frei von Flugzeugen war, was nicht repräsentativ für den realen Betrieb ist, den man hier finden würde.

Da ich normalerweise FSLTL verwende, um meinen Simulationserfahrungen AI-Verkehr hinzuzufügen, wollte ich sehen, wie sie miteinander auskommen und wie meine Leistung beeinträchtigt wird. Ich fand keine Konflikte und sie ergänzten sich gut, ohne meine Leistung zu beeinträchtigen.

Etwas, das mir beim Überfliegen auffiel, waren die großen Parkplätze, die mit Autos und Kleinlastern gefüllt sind. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, aber was sie von anderen Entwicklern unterscheidet, ist die Vielfalt der Fahrzeugtypen und -farben. Das ist nur eine weitere Sache, die den Realismus-Faktor erhöht und dazu beiträgt, dass dieser Ort so geschäftig aussieht, wie er ist.

Wie viele andere große Flughäfen mit mehreren Terminals verfügt der Newark Liberty International Airport über einen Shuttle-Zug, der die Passagiere befördert. In Newark ist es der “AirTrain”, mit dem die Passagiere zwischen den Terminals, Parkplätzen, Autovermietungen und Hotel-Shuttles und auch außerhalb des Flughafens selbst reisen können. Er wurde als animierter Zug modelliert, der auf oberirdischen Gleisen fährt und zwischen den verschiedenen Haltestellen des Flughafens zu sehen ist.

An- und Abflug von Newark

Ich habe viel Zeit damit verbracht, den Flughafen anzufliegen und wieder zu verlassen, um zu sehen, wie meine 737 Instrumentenanflüge bewältigen würde. Ich freue mich, berichten zu können, dass ich die Instrumentenlandeverfahren für alle verfügbaren Anflüge ohne Probleme erfolgreich anwenden konnte.

Nacht

Die Nachtatmosphäre in Newark wurde nicht vernachlässigt und ist sehr überzeugend. Die Innenbeleuchtung ist realistisch und erlaubt es uns, die ganze Arbeit zu bewundern, die sie in diesen Aspekt der Terminalgebäude gesteckt haben. Die Beleuchtung des Vorfelds ist ebenfalls sehr gut, wobei die Intensität der Beleuchtung nicht übertrieben ist. Schließlich die Bodenbeleuchtung für die Start- und Landebahnen, die Rollwege usw. Hier können Sie sehen, wie überzeugend sie die verschiedenen Bodenbeleuchtungssysteme des Flughafens nachgebildet haben.

Leistung

Wenn man von einem so großen und detaillierten Produkt wie diesem hört, stellt sich schnell die Frage: Wie wird mein PC damit zurechtkommen? Werde ich mich mit einer Diashow begnügen müssen? Ich weiß, dass ich nicht glücklich wäre, wenn das der Fall wäre.

Für alle meine Testflüge flog ich die PMDG 737, ein komplexes Flugzeug, das nach dem, was ich gelesen habe, nicht die höchste Systembelastung aufweist, aber es ist typisch für die Art von Flugzeugen, die man auf einem großen Flughafen findet, und eine sehr beliebte Wahl in der Flightsim-Community.

Um zu sehen, wie das Worst-Case-Szenario aussehen würde, bin ich mit allen installierten Szenerie-Optionen in Newark ein- und ausgeflogen. Meine Grafikeinstellungen sind auf Ultra eingestellt und ich verwende ein 3-Monitor-Setup mit einer Auflösung von 5967×1200 (Bezel korrigiert) und einem LOD von 300. CPU und Grafikkarte laufen mit den Standardgeschwindigkeiten und ohne Übertaktung. Meine Systemspezifikationen sind die eines Mittelklasse-PCs und nichts Außergewöhnliches. Ich bin sehr froh, sagen zu können, dass ich alle meine Flüge ohne Leistungsprobleme durchführen konnte. Alles lief flüssig und ich hatte keine spürbaren Stotterer. Alles in allem hat die Szenerie sehr gut funktioniert, viel besser als ich erwartet hatte, wenn man die vielen Details, die Größe des Flughafens und seine Lage in der Nähe einer großen Stadt bedenkt.

Abschließender Gedanke

Die Entwickler haben mit der Nachbildung des Newark Liberty International Airport hervorragende Arbeit geleistet, und er verdient es, Teil der MSFS-Erfahrung eines jeden zu sein. Für mich war es der beste Flughafen, den ich bisher in MSFS erleben durfte.

PROS

➢ Die Installationsoptionen ermöglichen den Benutzern eine gewisse Flexibilität bei der Installation von Grafikdetails

➢ Sehr gute Leistung, wenn man bedenkt, wie groß und geschäftig dieser Flughafen ist

➢ Absolut atemberaubende Grafiken

➢ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

CONS

➢ Könnte sich auf weniger leistungsfähigen Rechnern als zu viel erweisen, wenn alle Grafikoptionen aktiviert sind

