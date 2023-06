Aerosofts A330 – NEO folgt auf CEO

Bekanntermaßen steht Aerosofts Umsetzung der Airbus A330ceo (current engine option) mehr oder weniger in den Startlöchern. Ein konkretes Releasedatum ist zwar nicht bekanntgegeben worden, aber vieles deutet darauf hin, dass es sich bestensfalls nur noch um wenige Wochen handeln könnte.

Umso interessanter ist daher die Frage, welches Flugzeug sich Aerosoft als nächstes vornehmen wird, da in der jüngeren Vergangenheit Äußerungen im Raum standen, dass nach dem Release recht zügig weiter entwickelt werden solle.

Projektmanager Mathijs Kok hat im Aerosoft-Forum nun bestätigt, dass eine Untervariante der A330 zunächst folgen wird – und zwar die A330neo (new engine option). Da die CEO-Variante seit 2020 nicht mehr gebaut wird, macht dieser Schritt in Hinblick auf Aktualität durchaus Sinn.

Im Wortlaut sagt Kok: “Well the next project will be the A330neo; we got some pretty good information we can finally use. After that, we’ll go for the smaller fish!” Zwei wichtige Angaben fehlen bislang: zum einen, ob die NEO-Variante ein (kostenpflichtiges?) Upgrade für die A330ceo wird oder ein eigenständiges Addon zum Vollpreis. Und zum anderen ist nicht ganz klar, was mit dem “small fish” gemeint ist, der darauf folgen soll.

Relativ klar sollte damit aber sein, dass es in absehbarer Zeit zunächst keine A340 von Aerosoft für den MSFS geben wird. Das stellen auch mehrere Forum-User mit Enttäuschung fest. Aber vor weiterem Wehklagen sollte der Blick erst einmal nach vorne gehen – mit Erwartung auf die bevorstehende A330.