Erster Eindruck: FlyNRW EDKB Bonn-Hangelar (MSFS)

Landshut – Mogadischu – Sankt Augustin? Der Designer David Brisch hat den kleinen Provinzflughafen im Sankt Augustiner Stadtteil Hangelar für den MSFS umgesetzt – der nicht immer Provinzflughafen war, sondern früher der Kleinflughafen der Bundeshauptstadt, als die BRD noch vom Rheinland aus regiert wurde. Hier ist der Hauptsitz der GSG 9 der Bundespolizei, die bekannt wurde, als sie in Mogadischu die Boeing 737 namens “Landshut” befreite, hier ist aber auch der Flugplatz für Freizeitpiloten und Firmenflüge im Raum Köln-Bonn. Und nicht zuletzt ist Hangelar nur wenige Kilometer von meinem Wohnsitz entfernt – deswegen habe ich mir das Add-on mal für euch angeschaut.

Der Flughafen in der Realität

Erste Flugversuche in der Hangelarer Heide unweit der Sieg fanden bereits 1909 statt, im beiden Weltkriegen waren hier dann Militärflugzeuge stationiert. Als Bonn nach dem zweiten Weltkrieg Bundeshauptstadt wurde kam der Bundesgrenzschutz, und auch heute gibt es hier einen eigenen, autarken Flughafenteil für die Bundespolizei. Die Geschichte des Flughafens könnt ihr wesentlich detaillierter in Wikipedia nachlesen. Heute stehen hier neben den Einrichtungen der Bundespolizei ein Betrieb der ADAC Luftrettung, es gibt Flugschulen, zwei Vereine und diverse Hangars. Und das alles verkehrsgünstig gelegen zwischen Bonn (6 km) und Köln (ca. 12 km zum Flughafen Köln-Bonn).

Das verspricht der Hersteller, Lieferumfang, Installation

Der Hersteller, David Brisch, verspricht in Bezug auf den Flugplatz nicht viel – eigentlich überhaupt nichts. Er geht lediglich darauf ein, was Bonn-Hangelar in der Realität zu einem interessanten Flugplatz macht. Nun, keine Versprechungen, keine zu enttäuschenden Erwartungen! EDKB gibt es für knappe 6 Euro ausschließlich im simMarket, er wird einfach über die simMarket-App direkt in das entsprechende Verzeichnis im MSFS installiert und belegt dort dann ca. 1,2 Gigabyte. Der Lieferumfang ist knapp – es gibt lediglich die Szenerie.

Der Flughafen im Simulator

In der Übersicht zeigt sich: Bonn-Hangelar ist eher klein.

Die Landebahn hat eine etwas synthetisch wirkende Textur, die Graspiste sieht da schon etwas natürlicher aus.

Die Gebäude des Flughafens sind recht einfach modelliert und sehen dadurch etwas synthetisch aus, auch wenn die ein oder andere möglicherweise digitalisierte Textur dabei ist. Das ist jetzt kein optisches Highlight, aber ausreichend und dem Preis angemessen. Immerhin ist der Raum zwischen den Gebäuden mit einigen Objekten angereichert, seien es Flugzeuge, Hubschrauber oder Autos.

Die Umgebung von Hangelar ist im MSFS als Fotogrammetrie hinterlegt, und für Teile des Flughafens hat der Entwickler die Gebäude einfach stehen lassen: zum Beispiel für einige Hangars der Bundespolizei. Der Kontrast zwischen den einfach modellierten 3D-Objekten und der Fotogrammetrie ist natürlich deutlich erkennbar und wirkt etwas eigenartig.

Leider scheint hier nachts nichts zu gehen – eigenartig, die Bundespolizei zumindest fliegt auch nachts, da hätte ich erwartet, dass zumindest irgendetwas beleuchtet ist.

Fazit

Da der Entwickler nichts verspricht kann auch niemand enttäuscht sein – und für den Preis von knapp 6 Euro gibt es eine einfach gemachte Nachbildung von Bonn-Hangelar, die keinen Schönheitspreis gewinnt, aber zweckmäßig ist und sicher für alle, die hier auch in der Realität herkommen besser als nichts. Auch für alle, die die Gegend gerne virtuell unsicher machen und dabei ansatzweise realistische Plätze bevorzugen ist diese Nachbildung empfehlenswert; 6 Euro ist nicht viel Geld. Auf der anderen Seite: Die Detaillierung kommt nicht an die nur wenige Euro teureren Kleinflugplätze von Aerosoft ran. Aber: Die sind halt nicht im Rheinland.

Performanceeinschränkungen habe ich übrigens nicht wahrgenommen.

Informationen

Pro Contra Realitätsgetreu und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis… …aber nicht unbedingt ein Kunstwerk. Testsystem Entwickler: NRWFly David Brisch

Preis: 5,95 €

Kauf: simMarket AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Speed

Oculus Rift CV 1

GeForce GTX 4070ti, 12 Gb

Windows 10×64, 32 Gb Hauptspeicher

Diverse SSD

Dr. Patrick Seiniger