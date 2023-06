Ein Development Update von Cockspur

Cockspur, die Entwicklergruppe verantwortlich für die AEROPRAKT A22-LS MSFS und für die C510 MUSTANG MSFS haben gestern darüber berichtet wie Ihre Arbeit an diesen Modellen und darüber hinaus weitergeht:

“++A22 v2++

Die Modellierung der A22 v2 ist abgeschlossen, einschließlich des analogen Cockpit-Layouts mit Dampfanzeigern. Sie wird nun texturiert, wobei alle Texturen von Grund auf neu erstellt werden.

Dieses Update wird für aktuelle Besitzer der A22 kostenlos sein, und sobald v2 fertig ist, werden wir es auf dem Marktplatz für PC und Xbox veröffentlichen.

++C510++

Das nächste Update wird die Versionsnummer auf dem Marktplatz korrigieren und außerdem Korrekturen enthalten, die verhindern, dass statische Elemente angezeigt werden, während die Motoren laufen und im Flug. Keine fliegenden Formationen mit Krankenwagen und Limousinen mehr, sorry.

Wir haben außerdem begonnen, mit einem externen Programmierer am FADEC-Update zu arbeiten. Wir wollen das richtig machen und entschuldigen uns dafür, dass es so lange gedauert hat.

++850XP und G650++

Nicht auf Eis gelegt, aber das Hauptaugenmerk des Entwicklungsteams liegt auf der Aktualisierung der A22 und C510.

++He-162++

Die Arbeit geht weiter, einige wirklich interessante und coole Features wurden hinzugefügt, um das Flugzeug authentisch zu machen. Das Team, das an der He-162 arbeitet, ist sehr engagiert, sie so authentisch wie möglich zu machen.

++Andere Projekte++

Was die anderen Projekte betrifft, so wurde NICHTS abgesagt. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, worauf wir uns konzentrieren müssen. Cockspur ist ein KLEINES Entwicklerteam. Wir können nicht so schnell arbeiten wie die größeren Teams.

++Kundendienst++

Wir tun wirklich unser Bestes, um allen zu antworten. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jede Woche Hunderte von E-Mails erhalten, die von Kundenservice-Tickets bis hin zu einfachem “Verschiedenem” reichen. Der absolut schnellste Weg, eine Antwort auf deine Frage zu bekommen, ist über unseren Discord oder Facebook Messenger.

Wir arbeiten an Lösungen, um E-Mails schneller beantworten zu können, aber das ist ein großes Problem, mit dem fast alle kleinen Entwicklerteams zu kämpfen haben.

++FSExpo 2023++

Es ist fast Zeit für die FSExpo 2023! Cockspur wird dort sein, allerdings nicht mit einem Stand. Aber wenn ihr Seb in einem Cockspur-Poloshirt seht, könnt ihr euch gerne mit ihm unterhalten und ihn nach kostenlosem Merch fragen!”