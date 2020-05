Aerosoft A318/A319 Professional wurde aktualisiert!

Die “kleinen Busse” von Aerosoft haben ein Update bekommen, Neben 5 Bug fixes gibt es auch 6 Verbesserungen. So unterstützten die Flieger nun auch das 8.33 kHz Spacing in der Funkfrequenzen. Die Kompatibilität mit P3Dv5 ist laute den Release Notes noch nicht hergestellt, da man laut Aerosoft noch am DX12 Lighting arbeitet.

1.3.1.0 Full new build