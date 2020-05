Gaya Simulations Berlin-Tegel angekündigt

Gaya Simulations ist im Ankündigungsmodus. In den kommenden Tagen wird es gleich drei neue Vorstellungen geben. Den Anfang macht, am heutigen Feiertag, Berlin-Tegel!

Das Projekt kommt für viele dabei sicherlich etwas überraschend. Ist es doch klar, dass Tegel mit der Eröffnung des BER Ende Oktober (welche seit ein paar Tagen wohl endlich in Stein gemeißelt ist), endgültig geschlossen werden soll. Eventuell wird er nach den 1. Juni auch gar nicht mehr öffnen, da Tegel von diesem Datum an, vorübergehend von seiner Betriebspflicht entbunden werden soll.

Aber zurück zu GayaSim und seinem Projekt. Gaya sieht sein Projekt auch als eine Art Gedenken an Tegel, nach seiner Schließung, so der Developer auf seiner Facebook Seite. Viele Details wurden nicht genannt. Die Szenerie soll für die drei großen aktuellen und zukünftigen Plattformen erscheinen, also für den Prepar3D, X-Plane 11 und den Microsoft Flight Simulator. Dabei wird sie wieder ein großes Maß an Details abliefern, wie auch schon in Wien.

In den kommenden Tagen sollen zwei weitere Ankündigungen folgen. Dabei sei nach eigener Aussage mit ihnen zu rechnen, da man keine Angst vor großen Airports und HUBs habe. Man darf da also durchaus auf die weiteren Ankündigungen gespannt sein.

GEWINNSPIEL: Auf ihrem Instagram Account, hat Gaya derweil noch ein Gewinnspiel geschaltet, bei dem man eines ihrer Produkte gewinnen kann.