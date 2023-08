Aber, warum!?

Diese Frage stellte ich mir heute, als ich die zweite Szenerie von dem Flughafen El Paso in nur EINER Woche auf simMarket entdeckte. Doch schaut man auf die Screenshots der beiden Produkte, sieht man einen klaren Unterschied!

Die El Paso Szenerie von DominicDesignTeam

Am Montag dieser Woche ist der Airport El Paso an der amerikanisch-mexikanischen Grenze von DominicDesignTeam (kurz DDT) veröffentlicht worden. Der Flughafen überzeugt durch einen ziemlich realistischen Nachbau, dass man unter anderem durch einen Innennachbau des Terminals bemerkt. Nun ist am Freitag ein zweiter Nachbau des Wüstenairports von SXAirportDesign (kurz SXAD)auf simMarket veröffentlicht worden.

Alleine durch das Betrachten der Screenshots kann man einen klaren Gewinner sehen, der auch noch günstiger ist! Überzeugt euch selbst:

SXAirportDesign

DominicDesignTeam

Wir sind uns hier, denke ich mal, alle einig, dass die Nachbildung vom DDT meilenweit vorne liegt. Wenn man sich jetzt noch den Preis der beiden Produkte anschaut, ist SXAD mit 20,81€ etwas teurer als die von DDT mit 19,64€.

Falls sich jemand die Szenerie zulegen möchte, sollte lieber zur erst erschienen Nachbildung greifen, es lohnt sich!