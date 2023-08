DominicDesignTeam veröffnetlicht KELP El Paso Aiport

Im heißen Süden von Amerika hat das DominicDesignTeam den internationalen Airport von El Paso in den USA nachgebaut, der jetzt bei SIMMARKET erhältlich ist. Der Airport ist einer der meist geschäftigsten im Westen von Texas, Süd New Mexico und Nord Mexico.

Fast 400 Flüge wöchentlich, über 3,5 Millionen Passagiere und weit mehr als 80.000 Tonnen Fracht wurden im Jahr 2019 gezahlt. Der Flughafen ist durch seine geographische Lage an der Grenze zu Mexiko für viele Passagiere sehr attraktiv. Dazu hat South West ein großes Drehkreuz am Flughafen der 700.000-Einwohner-Stadt.

Features der Szenerie von DTD sind:

Reale Bodentexturen

PBR Texturen

Dynamische Beleuchtung

Custom Gebäude mit Innenausstattung, Apron mit Schmutz, Rollwege, Startbahn etc.

Custom Jetways

Custom animierte Objekte, Passagier Animation, Airport-Zug Animationen uvm.

Parkcodes für KI Flugzeuge

Wir halten fest: Jede*r der gerne in Amerika unterwegs ist, sollte mal die Nase in Richtung Süden halten und einen kleinen Abstecher an die mexikanische Grenze machen. Für GA Verkehr ist der Flughafen durch den GA Apron im Süden des Airports ebenfalls ein attraktives Ziel.