Entdecke KPAE Paine Field MSFS von Drzewiecki Design, der Flughafen der Boeing Werke

Drzewiecki Design, bekannt für seine erstklassigen Szenerie-Add-Ons, hat KPAE Paine Field für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Seattle Paine Field International Airport (IATA: PAE, ICAO: KPAE, FAA LID: PAE), ist ein internationaler Flughafen in Everett, Washington, USA. Er ist vor allem für die Boeing-Werke bekannt, die sich in der Nähe befinden.

KPAE Paine Field ist ein wahres Meisterwerk der Detailtreue. Die Designer von Drzewiecki Design haben sich nicht nur mit der Flughafeninfrastruktur, sondern auch mit der Umgebung des Flughafens auseinandergesetzt. So finden sich in der Szenerie zahlreiche Gebäude und Sehenswürdigkeiten, darunter das Future of Flight Museum, der Boeing Everett Factory Campus und der Mukilteo Lighthouse.

Drzewiecki Design hat bei KPAE Paine Field nicht nur auf Detailtreue, sondern auch auf Realismus geachtet. So verfügt die Szenerie über eine Vielzahl von dynamischen Elementen, wie z. B. sich bewegende Flugzeuge und Fahrzeuge, realistische Wettereffekte und realistische Nachtbeleuchtung.

Features:

Ein hochwertiges Modell des KPAE Paine Field Airport mit der aktuellen Version und ausführlichen Details über den gesamten Flughafen

FPS-freundliches Design mit epischen Nachttexturen, dynamischer Beleuchtung und PBR-Materialien, hochauflösendem Mesh

Boeing Everett Factory mit animiertem 777X-Montageband

Individuell animierte Personen und Fahrzeuge

Leistungsfreundliche Innenmodellierung in allen Terminalgebäuden, Hangars und Kontrolltürmen, hochwertige statische Flugzeuge, benutzerdefinierte Animationen, benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken, benutzerdefinierte Sounds

Vollständig kompatibel mit GSX Pro unter Verwendung von Cartayna-Dateien

KPAE Paine Field ist bei SIMMARKET erhältlich, Kostenpunkt € 27.37.