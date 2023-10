Zukünftige Updates von X-Plane: Zwei Fehlerbehebungen zur Schmerzlinderung in Aussicht

Der Post von Ben Supnik auf der Website des X-Plane Developers mit dem Titel “Two Pain Relief Fixes Coming Soon” informiert über zwei geplante Fehlerbehebungen, die in zukünftigen Updates für die Flugsimulation X-Plane implementiert werden sollen.

Das nächste X-Plane-Update wird sich hauptsächlich auf das Flugmodell und die Systeme konzentrieren, sowie auf die Netzwerkfunktionen für die externe Visualisierung und einige ATC-Funktionen. Während dieses Updates noch in der Beta-Phase ist, arbeitet das Entwicklerteam parallel daran, die Echtzeitwetter- und Grafikfunktionen zu verbessern.

Es gibt jedoch bereits zwei Grafikfehler, die im Haus behoben wurden und die einige Probleme in den Versionen 12.06/12.07 beheben sollen:

“Running out of memory mid-frame”: Es stellte sich heraus, dass X-Plane unter bestimmten Umständen aufgrund von Speichermangel während des Renderns von Bäumen abstürzen konnte. Um dieses Problem zu beheben, wird der Speicher statisch zugewiesen, sodass X-Plane immer über ausreichend Speicher verfügt. In einem zukünftigen Update wird der Speicher effizienter wiederverwendet. “Popping out a window causes a big slow-down”: Wenn Fenster geöffnet oder geschlossen werden, kann dies zu einem deutlichen Leistungsabfall führen. Dies liegt daran, dass X-Plane mehr Videospeicher (VRAM) für das Rendern der Fenster benötigt. Die Lösung besteht darin, diesen Prozess nur dann durchzuführen, wenn das geöffnete Fenster tatsächlich mehr VRAM benötigt. Dieser Fehler soll in einem kommenden Update behoben werden.

Das Entwicklerteam arbeitet derzeit an der Integration dieser Fixes in das nächste Update und hofft, dass die Arbeiten in der nächsten Woche abgeschlossen werden. Weitere Details sollen bald folgen.

In den Kommentaren unter dem Artikel werden auch einige andere Fragen und Anliegen von Benutzern angesprochen. Ein Benutzer bittet um eine Lösung für ein Problem mit dem FMS des Cirrus-22, während ein anderer Benutzer nach Verbesserungen beim Anti-Aliasing fragt. Die Antworten des Autors geben an, dass diese Probleme in zukünftigen Updates angegangen werden, aber keine einzelne Lösung alle Probleme lösen kann.

Abschließend betont Ben Supnik, dass die Arbeit an der Verbesserung der Ladezeiten für Benutzer mit langsameren Festplatten (sogenannte “spinning rust”) Priorität hat und dass das Team derzeit an umfangreichen Verbesserungen des Szenariosystems arbeitet, um diese Probleme anzugehen.