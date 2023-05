Wirklich schön: Niagara Falls City Pack & Heliport

Das ist ein Szenerie zum entdecken…. bzw. zum sanften VFR Tourismus-Flug in einen kleinen Flieger oder mit dem Hubschrauber. Wer bereits real dort war, weiß wie beeindruckend die Wasserfälle sind und wer es mag, war auch in dem Touri Rummel drumherum, eben typisch amerikanisch, obwohl das meiste sich auf kanadischen Territorium befindet.

Das Produkt des Entwicklers Jeppseson2001 beinhaltet eine Unmenge von Sehenswürdigkeiten, aus der Produktbeschreibung:

Das Landschaftsgebiet beginnt an der North Grand Island Bridge und endet weiter unten am Niagara River an der Lewiston-Queenston Bridge. Im gesamten Gebiet wurden POI-Marker hinzugefügt.

Merkmale:

Niagarafälle – Animiert mit Geräuschen, Nebel und Lichteffekten. Beinhaltet Horseshoe Falls, American Falls & Bridal Veil Falls

Benutzerdefinierte 3D modellierte Hotels & Casinos der Niagara Falls City Skyline.

Benutzerdefinierte animierte Stromschnellen und Stromschnellen-Texturen entlang des Niagara-Flusses.

Benutzerdefinierte 3D modellierte Docks sowohl auf der US-amerikanischen als auch auf der kanadischen Seite. Ich habe Massen von Touristen, die an den Docks anstehen, eingefügt, um darzustellen, wie belebt die Gegend ist. Diese wurden mit einer sehr geringen Polyanzahl modelliert, was sicherstellt, dass die FPS nicht beeinträchtigt werden – bitte beachten Sie, dass sie nicht aus nächster Nähe zu sehen sein sollten. Die Personen wurden in den korrekten Ponchofarben gerendert – Blau für USA (Maid Of The Mist), Rot für Hornblower (Niagara City Cruises) und Gelb für Behind The Falls Tour.

Der Niagara Helicopters Hubschrauberlandeplatz (CPQ3) wurde mit einem handgefertigten Terminal und einer Inneneinrichtung sowie einem Hangar, einer Hangareinrichtung und animierten Türen ausgestattet.

13 Helipads zur Auswahl am Heliport

Speziell angefertigte Windsäcke

Speziell angefertigtes Anemometer (Wetterstation)

Speziell angefertigte Hubschrauberlandeplatzbeleuchtung und Hindernisbeleuchtungssysteme

Animierter Güterzug mit Geräuschen. Der Zug überquert die Whirpool Rapids Bridge und fährt am Heliport vorbei

Zu den Sehenswürdigkeiten gehören:

Animierte Touristenboote – Maid of the Mist und Hornblower.

Animierte Schrägbahn und City Cruises Standseilbahn

Animierte Seilbahn

Animierte Sky Screamer-Fahrt mit Geräuschen in der Marineworld, südlich der Wasserfälle.

Animierter Whirpool Aerocar, der den Niagara-Whirlpool überquert und 1916 eröffnet wurde.

Ontario Power Generation Station und Niagara Power Vista Station.

Lewiston-Queenston-Brücke

Whirpool Rapids Brücke

Michigan Central-Brücke

Niagara River Parkway-Brücke

North Grand Island-Brücke

Internationaler Kontrolldamm

Schiffswrack der Dumping Scow Barge von 1918

Niagara-SkyWheel

We will holt sich das NIAGARA FALLS CITY PACK MSFS für rund 17 Euro bei SIMMARKET.

Dieses Produkt verfügt über die simInstaller-Technologie, d.h. bequem kaufen und installieren über die App.