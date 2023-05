Paulo Ricardo’s Meisterwerk: Viracopos SBKP, São Paulo, Brasilien, nicht verpassen!

Paulo Ricardo, die absolute Ikone der brasilianischen Szenerie Developer hat sein neuestes Werk veröffentlicht, dei Szenerie des Flughafens Viracopos Campinas International Airport (IATA: VCP, ICAO: SBKP).

Der Flughafen Viracopos ist ein wichtiger internationaler Flughafen in Brasilien und liegt in der Nähe der Stadt Campinas. Mit einer jährlichen Passagierkapazität von über 10 Millionen ist er der zweitgrößte Flughafen in São Paulo und der drittgrößte in Brasilien. Der Flughafen ist ein wichtiger Hub für Frachtflüge und verfügt über moderne Einrichtungen, darunter mehrere Restaurants, Geschäfte und Lounges für Passagiere.

Zu haben bei SIMMARKET für rund 17 Euro.

Dieses Produkt verfügt über die simInstaller-Technologie, d.h. bequem kaufen und installieren über die App.