MSFS Dev Stream: 747 und 787 erhalten große Updates von Working Title, Million Dollar An-225, neue Local Legend und mehr…

Heute hat das Microsoft Flight Simulator-Team, wie alle paar Wochen, seinen neuesten Developer Stream abgehalten, um der Community einen Einblick in die laufende Entwicklung der Plattform zu geben. Microsoft, Asobo und ihre Partner treiben die Grenzen des Simulators mit planmäßigen Updates und Upgrades weiter voran, was den Simmern weiterhin gute Gründe liefert, in den MSFS und seine glänzende Zukunft zu investieren.

Wie immer sprachen Jorg, Seb und Martial während des eineinhalbstündigen Streams, den Sie sich unten in voller Länge ansehen können, eine Vielzahl von Themen an. Wenn Sie nicht die Zeit haben, sich alles anzusehen, finden Sie hier die wichtigsten Themen und Details, die während des Streams besprochen wurden:

An-225-Verkäufe und die beeindruckende Wirtschaftlichkeit des Marktplatzes

Jorg Neumann verriet, dass die An-225 fast die erste Million Dollar Umsatz erreicht hat, die an Antonov geschickt wird, um den Wiederaufbau des realen Flugzeugs zu unterstützen. Dies ist eine sehr beeindruckende Zahl für ein Payware-Flugzeug im Simulator, die die Leistungsfähigkeit von MSFS als kommerziell nutzbare Plattform für Add-on-Entwickler deutlich unter Beweis stellt.

ATR 42/72-600: Das meistverkaufte Flugzeug und bevorstehende Verbesserungen

Das ATR 42-600/72-600-Paket ist derzeit das am schnellsten verkaufte Flugzeug in der Simulation. Dennoch sind sich das MSFS-Team und Hans Hartmann, der federführende Entwickler des Projekts, darüber im Klaren, dass dieses erste Flugzeug der “Expert Series”, die Microsoft auf den Markt bringt, noch zahlreiche Verbesserungen erfahren kann. In diesem Sinne werden die ATRs nächste Woche ihr erstes Update erhalten. Dieses Update wird SimBrief-Unterstützung und Nutzlastunterstützung durch das EFB beinhalten.

Außerdem erläuterte Jorg Neumann, dass ein Flugzeug der Expert Series ein Produkt darstellt, das in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern entwickelt wurde, um das Flugzeug so realistisch wie möglich zu gestalten, auch wenn einige Hersteller Einschränkungen bei bestimmten Merkmalen, wie z. B. Ausfällen, haben.

Photogrammetrie in Hawaii und Welt Update Zeitplan

Die Photogrammetrie wird in naher Zukunft nach Hawaii kommen, nachdem schlechtes Wetter ihre Implementierung in World Update 13 verhindert hat. World Update 14 wurde auf Juli verschoben. Die Zielregion für dieses neue Welt-Update wurde nicht bekannt gegeben, aber ein Teaser-Foto, das in den letzten Momenten des Streams gezeigt wurde, deutet auf ein Update hin, das Prag in Tschechien einschließen wird.

Dieser sehr schnelle Teaser für World Update 14 zeigt die Stadt Prag und ihre berühmten Brücken.

100 neue Flugzeuge in der Entwicklung

Jorg verriet, dass sich derzeit etwa 100 Flugzeuge für den Simulator in der Entwicklung befinden (Erstanbieterprodukte, die von Partnern und Microsoft gemeinsam entwickelt werden).

Freeware kommt definitiv auf den Marktplatz

Jorg räumte ein, dass es im Marketplace immer noch Nachholbedarf gibt, und äußerte den Wunsch, in Zukunft auch Freeware-Add-ons aufzunehmen. Die Beseitigung des Rückstands bei den kostenpflichtigen Add-ons hat für das Team jedoch Priorität.

Städte-Update 2: Neue französische Städte und Paris Le Bourget

City Update 2 kommt bald und wird fünf Städte in Frankreich zum Ziel haben: Amiens, Angers, Nantes, Nimes, und Reims. Zusätzlich wird LFPB Paris Le Bourget von IniBuilds entwickelt.

Latécoère 631: Ein neues lokales Legendenflugzeug mit steuerbarem Boot

Die Latécoère 631 ist das nächste Local Legends-Flugzeug. Entwickelt von BlueMesh, die auch an der Spirit of St. Louis, dem Wright Flyer und der Spruce Goose für die 40th Anniversary Edition gearbeitet haben, verfügt das Flugzeug über ein steuerbares Boot, um es zu ziehen. Dieses historische Flugzeug existiert nicht mehr in der realen Welt, aber die Vorschaubilder und das Video, das während des Streams geteilt wurde, sind sehr vielversprechend und zeigen ein atemberaubendes Flugzeug von innen und außen mit ein paar ziemlich coolen Features.

Apropos Wasserflugzeuge: Angesichts der zunehmenden Zahl von Wasserflugzeugen in der Entwicklung erforscht das Team auch die Möglichkeit, vom Wasser aus zu starten, als eine kalte und dunkle Option.

Das Aircraft and Avionics Update 2 von Working Title zielt auf die Boeing 787-10 und 747-8 ab.

In einem aufregenden neuen Update von Working Title wurde das Aircraft and Avionics Update 2 (AAU2) in seiner ganzen Pracht enthüllt, das im Juni erscheinen soll. Matt Nischan verriet, dass der Boeing 787-10 Dreamliner eine massive Überarbeitung erfahren wird, die einige sehr willkommene Features beinhalten wird:

Full usual WT high quality LNAV, RNAV, VFR-Anflüge

Mit IAN Leistungsbasiertes VNAV (Steig-/Sinkflug) mit Econ, Ci, Alternates

Komplette A/T mit festem und temperaturbasiertem Derate

V Geschwindigkeitsberechnungen für Start- und Landeanflüge

Neues Fly-by-Wire-System mit Trimmgeschwindigkeit (C*U-Gesetz)

Vollständiger Satz normaler Autopilot-Modi, plus LAND/FLARE/ROLLOUT

RR Trent 1000-Simulation mit TPR

Überarbeitete Bildschirmdarstellung, Schriftarten, Fenstersystem, geteilte CDUs/MFDs

Tiefes HUD mit normalem und entschlacktem Modus mit Landebahnumriss

Aktualisierte Systemsimulationen und Übersichtsseiten (Hydraulik, Treibstoff, CAS, etc.)

Aktualisiertes Flugmodell auf der Grundlage realer Leistungsdaten und Geräusche

Auch die 747-8 erhält ein Update mit ähnlichen Änderungen:

Vollständig übliche WT-Qualität LNAV, RNAV, VFR-Anflüge, mit IAN

Leistungsbasiertes VNAV (Steig-/Sinkflug) mit Econ, Cl, Alternates

Vollständige A/T mit festem und tempobasiertem Derate

V Geschwindigkeitsberechnungen für Start- und Landeanflüge

Vollständiger Satz normaler Autopilot-Modi, plus LAND/FLARE/ROLLOUT

Überarbeitete Bildschirmdarstellung, Schriftarten, Fenstersystem, geteilte CDUs/MFDs

Aktualisierte Systemsimulationen und synoptische Seiten

Aktualisiertes Flugmodell auf der Grundlage realer Leistungsdaten

Das Team hat sich nicht dazu geäußert, ob die beliebten Mods Salty oder Heavy Division mit diesen Updates integriert werden.

Die Beta für AAU2 kommt sehr bald, am 15. Mai, mit einer vollständigen Veröffentlichung für Ende Juni geplant.

ATC-Verbesserungen: In Arbeit

Das Team arbeitet an Verbesserungen des ATC-Systems, aber während des Streams wurden keine konkreten Neuigkeiten oder ein Zeitplan genannt.

Änderungen am Marktplatz: Wöchentliche Releases erhöhen und Rückstand verringern

Jorg berichtete, dass die Zahl der wöchentlichen Veröffentlichungen im Marketplace dank der jüngsten Änderungen im Aufnahmeprozess zugenommen hat. Obwohl es immer noch einen beträchtlichen Rückstand gibt, ist er zuversichtlich, dass sich der neue Prozess als fruchtbarer erweisen und den Druck sowohl für Microsoft als auch für die Entwickler verringern wird.

Dies sind die wichtigsten Informationen, die wir aus dem Stream entnommen haben. Schauen Sie sich also unbedingt das ganze Video an, wenn Sie alle Details erfahren möchten. Mit diesen aufregenden Updates und Entwicklungen sieht die Zukunft des Microsoft Flight Simulator rosiger aus als je zuvor! Wie immer werden wir Sie über alle Neuigkeiten in der Welt des MSFS und weitere Details zu den heutigen Ankündigungen informieren, sobald sie verfügbar sind. Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Henry Jones

Henry ist ein ehemaliger Nachrichtenjournalist und Avgeek aus London. In der realen Welt genießt er das Segelfliegen, während er in der virtuellen Welt ein Fan von allem ist, was mit MSFS zu tun hat.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM