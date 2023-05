Review: ATR 42-600 / 72-600 MSFS

Die ATR 42-600 / 72-600 von Microsoft Flight Simulator – Teil der neuen ‘Expert Series’ von Flugzeugen – ist ein wirklich beeindruckendes Angebot, das eine neue Nische auf dem Addon-Markt füllt.

Microsoft sagt, dass die “Expert Series” “sehr authentische und genaue” Flugzeuge enthalten wird, und obwohl dieser erste Eintrag einige Einschränkungen hat, die vielleicht die Bezeichnung “Experte” in Frage stellen, ist er dennoch unglaublich preiswert und für 19,99 USD auf dem In-Sim-Marktplatz erhältlich, mit einem zusätzlichen Rabatt von 30 % für Benutzer, die die Deluxe- oder Premium Deluxe-Editionen des MSFS besitzen.

Die Entwicklung der ATR wurde erstmals im April 2021 angekündigt, wobei Hans Hartmann – der kürzlich an Aerosofts CRJ für MSFS gearbeitet hatte – die Leitung der Entwicklung der Systeme übernahm. ATR, der Hersteller des Flugzeugs, der sich im gemeinsamen Besitz von Airbus und Leonardo befindet, bot seine “volle Unterstützung” für den Entwicklungsprozess an und stellte laut Hartmann Originaldokumente und Datensätze zur Verfügung.

Hintergrund in der realen Welt

Die 42-600 und die 72-600 sind die beiden einzigen Flugzeuge, die ATR derzeit herstellt, und werden auf der ATR-Website als “idealer lokaler Pendler” bzw. als “das treibstoffeffizienteste Regionalflugzeug” bezeichnet. Die Namen 42 und 72 leiten sich von der jeweiligen ursprünglichen Standardsitzplatzkapazität der beiden Flugzeuge ab.

Die 42-600 erreicht eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 289 Knoten und hat eine Reichweite von knapp über 700 Seemeilen. Mit nur 1.107 Metern Start- und 966 Metern Landehöhe ist sie unglaublich vielseitig.

Die 72-600 erreicht eine Geschwindigkeit von etwa 270 Knoten und eine Reichweite von 740 Meilen. Sie benötigt 1.315 Meter zum Starten und 915 Meter zum Landen.

Cockpit und Kabine

Die Cockpits der 42-600 und der 72-600 sind in Layout und Design nahezu identisch, was den Wechsel zwischen den beiden Typen im Simulator erleichtert. Das vordere Panel besteht aus fünf Anzeigen, wobei die Autopilotfunktionen auf dem Blendschutz und die beiden FMCs über den Gashebeln angeordnet sind.

Das Cockpit wurde sehr detailgetreu nachgebildet; die Anzeigen wirken scharf und lebendig, während die verschiedenen Knöpfe und Schalter schön modelliert wurden. Das Cockpit fühlt sich ziemlich neu an, mit nur ein paar leichten Kratzern und Flecken.

Besonders willkommen ist das Tablet, das Zugriff auf einige Leistungsberechnungen, Einstellungen, das Drosselklappen-Kalibrierungsmenü und die Konfiguration des Bodenservice bietet. Obwohl es sicherlich nicht das Tablet mit dem größten Funktionsumfang auf dem Markt ist – es enthält zum Beispiel keine Integration mit SimBrief oder Navigraph (obwohl laut dem jüngsten MSFS-Entwickler-Stream die Unterstützung von SimBrief kommen wird) oder die Möglichkeit, Wetterinformationen abzurufen – ist es dennoch großartig, es zu diesem Preis zu sehen. Als ich das Cockpit untersuchte, musste ich mich immer wieder daran erinnern, dass dieses Addon für höchstens 19,99 $ erhältlich ist, wobei viele Nutzer einen Rabatt von 30 % erhalten.

Auch das Cockpit und die Kabine sind sehr gut nachempfunden; die Türen des Flugdecks lassen sich mit einem Klickspot öffnen, und die Kabine ist gut detailliert. Die Aufkleber und Warnschilder rund um die Kabine sind scharf – auch hier hat man nicht das Gefühl, dass irgendein Bereich des Innenraums übereilt oder beeinträchtigt wurde. Trotzdem ist die Leistung solide und liegt im Rahmen des Durchschnitts für ein Flugzeug mit dieser Detailtreue.

Systemtiefe

Die Systeme der ATR sind im Allgemeinen wirklich beeindruckend. Es gibt keine nennenswerten funktionsunfähigen Tasten, und die Systeme verhalten sich größtenteils wie erwartet.

Microsoft hat eine Reihe von YouTube-Tutorials für das Flugzeug veröffentlicht, die von einem echten ATR-Piloten angeleitet werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Serie vollständig anzuschauen, und es ist bemerkenswert, dass der Pilot, der sie moderiert, anscheinend keine Kontrollen und Abläufe aufgrund inhärenter Einschränkungen umgehen muss.

Enttäuschend ist jedoch, dass es für das Flugzeug kein Handbuch oder eine Bedienungsanleitung gibt. Auch wenn die Entwickler darauf bedacht waren, die Kosten niedrig zu halten, sollte eine YouTube-Tutorialserie nicht als adäquate Alternative zu einem Handbuch angesehen werden, das die Benutzer nachschlagen und vollständig lesen können.

Die Hauptanzeigen werden im realen Flugzeug über eine Reihe von physischen Tasten bedient. Obwohl diese Tasten in der Simulation wie erwartet funktionieren, wäre es etwas umständlich, sie zu benutzen; man müsste die Cockpitkamera so positionieren, dass man sowohl die Anzeige, die man zu bedienen versucht, als auch die zu klickenden Tasten sehen kann. In Anbetracht der jeweiligen Positionierung könnte dies etwas schwierig sein, vor allem, wenn man keinen besonders großen Monitor hat.

Die Entwickler haben dafür jedoch eine clevere Lösung gefunden: Die Displays verhalten sich wie Touchscreens – wenn Sie mit der Maus auf bestimmte Bereiche des Displays klicken, spiegelt sich die Funktion einer der physischen Tasten wider, die sonst verwendet werden könnten. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen, denn die Benutzeroberflächen der Displays sind nicht unbedingt für Berührungen konzipiert, so dass es keine sichtbaren Anleitungen oder Aufforderungen gibt, die Ihnen zeigen, wo Sie bei jeder Interaktion klicken müssen. Allerdings sind die Zonen, in die die Displays eingeteilt sind, logisch aufgebaut, so dass sich die Bedienung intuitiv anfühlt, sobald man den Dreh raus hat.

Diese Art der Interaktion mit den Anzeigen ist besonders nützlich, wenn man die Checklisten des Flugzeugs durchgeht: Vom zentralen Display aus kann man zwischen normalen, abnormalen und Notfall-Checklisten wählen. Dies ist besonders willkommen, da ich bei einem so preisgünstigen Flugzeug erwartet hätte, dass die Checklisten nicht enthalten sind oder dass es Kompromisse gibt.

Dennoch gibt es einige Bereiche, in denen die ATR Probleme hat; das VNAV funktioniert zum Beispiel nicht immer perfekt, und ich neigte dazu, stattdessen V/S für den Sinkflug zu verwenden. Ebenso fand ich, dass der Autopilot Schwierigkeiten hatte, einem Haltepunkt zu folgen, wobei er oft direkt durch den Haltepunkt flog und den ursprünglichen Kurs beibehielt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Art und Weise, wie Treibstoff und Zuladung verwaltet werden: Es gibt keine Möglichkeit, die Treibstoffmenge, die Ladung oder die Anzahl der Passagiere über das FMC oder das Tablet zu ändern. Stattdessen muss dies über das simulationsinterne Ladungsmanager-Menü erfolgen, was umständlich ist und die Möglichkeit zur Feinabstimmung der Ladung untergräbt. Glücklicherweise soll dies in einem zukünftigen Update geändert werden, wie aus dem jüngsten MSFS-Entwickler-Stream hervorgeht.

Wie bereits erwähnt, ist das Tablet nicht mit SimBrief oder einer anderen Flugplanungssoftware integriert. Die einzige Möglichkeit, einen Flugplan zu laden, ist die SimBrief Downloader-Anwendung, die, sobald Sie einen Plan erstellt haben, die Datei in einem Ordner ablegt, aus dem der ATR laden kann.

Keine dieser Einschränkungen sind jedoch ein Grund zur Beunruhigung – sie können in zukünftigen Updates behoben/verbessert werden, und wie ich oben sagte, ist dies kein besonders teures Addon. Bei seinem Preis kann man durchaus mit ein paar Einschränkungen und Fehlern leben, vor allem, wenn sie das Gesamterlebnis nicht grundlegend beeinträchtigen.

Externes Modell

Das Außenmodell sowohl des 72-600 als auch des 42-600 ist beeindruckend. Für diejenigen, die ein eher verwittertes/abgenutztes Aussehen für externe Texturen bevorzugen, sieht die ATR “brandneu” aus, ohne sichtbare Schrammen oder Abnutzung.

Dennoch ist die Detailtreue wirklich gut. Insbesondere das Fahrwerk ist ein Bereich, der manchmal am Ende übersehen werden kann, vor allem zu diesem Preispunkt, so dass es willkommen ist, ein so hohes Maß an Detail zu sehen.

Darüber hinaus wurden die Triebwerke und Tragflächen schön modelliert, und einige nette Details wie der Heckpropeller der 72-600 sind ebenfalls enthalten.

Im Allgemeinen gibt es am Außenmodell nicht viel zu meckern. Ich habe zwar ein oder zwei kleine Unvollkommenheiten gefunden, unter anderem eine Stelle, an der die Klappen im ausgefahrenen Zustand ganz leicht aus der Oberseite des Flügels herausragen, aber das ist unbedeutend und wird vielleicht in einem zukünftigen Update behoben. Außerdem glaube ich nicht, dass ich es gefunden hätte, wenn ich nicht aktiv nach Unvollkommenheiten gesucht hätte; es ist unwahrscheinlich, dass man es bemerkt, wenn man das Flugzeug normal benutzt.

Sounds

Ähnlich wie das äußere Modell sind auch die Sounds der ATR gut. Sie sind nicht unbedingt herausragend – vor allem die Triebwerksgeräusche könnten etwas mehr Tiefe haben – aber auch bei diesem Preis ist es schwer, sie zu bemängeln.

Im Cockpit sind die Geräusche der Knöpfe und Schalter zufriedenstellend und haben ein schönes Maß an Variation.

Handhabung und Benutzerfreundlichkeit

Der letzte Bereich, den es zu erforschen gilt, ist die Handhabung des Flugzeugs, sowohl in Bezug auf die Leichtigkeit als auch auf das allgemeine Vergnügen und die Zufriedenheit.

Wie ich oben schon sagte, ist das Fehlen eines Handbuchs zweifellos enttäuschend. Daher sollten Sie sich unbedingt die YouTube-Serien ansehen, vor allem, wenn man bedenkt, dass die ATR keine Hilfsturbine hat und der ungewöhnliche “Hotelmodus”. Die Eingewöhnung in das Flugzeug und seine Systeme ist jedoch herausfordernd genug, um zufriedenstellend zu sein, ohne so komplex zu sein, dass es unzugänglich ist. Die Abläufe werden bald intuitiv, und insbesondere das FMC fühlt sich ziemlich vertraut an, wenn man von einem Airbus oder einer Boeing kommt.

Ähnlich wie bei den Systemen ist zum Beispiel das manuelle Fliegen eines Anflugs eine Herausforderung, aber nach ein wenig Übung durchaus zu bewältigen. Es ist einfach, eine konstante Sinkrate oder Neigung zu halten, und das Flugzeug fühlt sich insgesamt sehr stabil an. Obwohl sich das Flugzeug eher für das Fliegen mit einem Steuerknüppel eignet, habe ich einen Joystick ohne Probleme verwendet.

Fazit

Wie ich bereits in diesem Testbericht erwähnt habe, ist es wirklich wichtig, den Preis der ATR im Auge zu behalten, wenn man sie bewertet. Zwar gibt es Einschränkungen und Bereiche, die theoretisch besser sein könnten, aber für den Preis ist er wirklich beeindruckend. Es ist mehr als in der Lage, Standardoperationen auszuführen (wenn auch mit gelegentlichen Macken oder Umgehungen), und die Einschränkungen haben keinen Einfluss auf das Gesamtvergnügen.

Im Großen und Ganzen bewegt sich die ATR in einem wirklich attraktiven Bereich, was ihre Fähigkeiten, Reichweite und Startbahn Anforderungen angeht. Sie eignet sich gut für Regional- und Pendlerstrecken, es macht wirklich Spaß, sie zu erlernen und zu fliegen, und sie bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PRO

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Detailgenauigkeit des Cockpits

Tablette



KONTRA

Einige Systemeinschränkungen

Fehlen eines Handbuchs/Benutzerhandbuchs

Henry Jones

Henry ist ein ehemaliger Nachrichtenjournalist und Avgeek aus London. In der realen Welt genießt er das Segelfliegen, während er in der virtuellen Welt ein Fan von allem ist, was mit MSFS zu tun hat.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM