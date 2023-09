Toolbar Pushback aus dem Hause Aerosoft

Bekannt geworden auf Flightsim.to – weiterentwickelt von Aerosoft. So in etwa heißt das neue Projekt aus Büren. Am Dienstag hat Raphael Jakob, einer der Administratoren im Aerosoft Forum, Infos und Bilder über ihr Toolbar Pushback Pro veröffentlicht.

Warte mal, kennt man den Namen und das UI nicht schon aus der Freeware Community? Ja, das stimmt, aber Aerosoft hat dieses Tool um einiges weitergedacht! Zum Beispiel wird die Xbox und MSFS Cloud erstmals ein externes Pushback Tool zu Gesicht bekommen! Weitere Features sind VR Support und lokale Dialekte sowie Sprachen der Bodencrew.

Alle Features im Überblick:

Features Freeware Pro Pushback rückwärts – automatischer Modus ✓ ✓ Pushback vorwärts – automatischer Modus ✓ Pushback Vorplanung ✓ ✓ Manueller Pushback ✓ ✓ Pushback Audio – (Legacy) ✓ (Wwise) Xbox Unterstützung ✓ VR Unterstützung ✓ Kompatibilität mit Addon Fliegern – ✓ Verschiedene Menü-Sprachen ✓ ✓ Boden-Personal hat verschiedene Dialekte und Sprachen ✓ Bodenservice, Apron- und Flugzeugkontrolle ✓ ✓ Visuelles Feedback vom Tool ✓ Verbesserten Flow für Onlinefliegen (z.B. VATSIM) ✓ Produkt-Updates – ✓ Produkt-Support ✓ Kompatibel mit Wasserflugzeugen (*) ✓ Neue 3D Objekte (*) ✓ Aerosoft VDGS (*) ✓ ✓ = Verfügbar; – = limitiert nutzbar; (*) = für die Zukunft geplant

Raphael Jakob schreibt dazu:

“Viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon die Freeware-Version dieses Programms kennen… Nur ein kurzer Blick auf die Geschichte dahinter. Der Entwickler der Freeware-Version trat an uns heran und wollte eine Version auf dem Marktplatz und für die Xbox veröffentlichen. Wir dachten an eine Pro-Version mit mehr Features, aber zu einem guten Preis für die Kunden.

Da wir immer gerne auch Freeware unterstützen, war es uns wichtig, dass die aktuelle Version weiter existiert und weiterhin funktionale Updates erhält.”

Auf die Frage, ob das Tool mit dem Fenix A320 oder der PMDG funktionieren wird, antwortete Raphael mit einem klaren “Ja”.